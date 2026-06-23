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“No alcanzó a sacarse el cinturón”: el dramático relato de la tía del niño fallecido en encerrona en San Bernardo

La mujer relató que todo se desencadenó luego de que advirtieran que se habían equivocado de dirección cuando se dirigían a Puente Alto.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno | Imagen referencial

Agencia Uno | Imagen referencial / Hans Scott

Fue durante la madrugada de este martes cuando un niño de 12 años murió en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo, luego de no lograr soltarse el cinturón de seguridad y ser arrastrado por el vehículo.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en la intersección de la caletera de Jorge Alessandri Rodríguez con calle Catemito, cuando una mujer se dirigía en automóvil hacia Puente Alto junto a su cuñado y al hijo de este, el menor fallecido.

De acuerdo con el relato de la conductora, al que tuvo acceso La Tercera, todo se desencadenó luego de que advirtieran, al revisar el teléfono celular, que se habían equivocado de dirección.

“Mi sobrino no alcanzó...”

“Al llegar a un semáforo de la intersección de las calles El Barrancón con la caletera, llegó un vehículo de color blanco, desde donde se bajan seis personas todos de sexo masculinos y al parecer menores de edad”, relató la mujer.

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Luego agregó: “Todos portaban con armas blancas y nos manifiestan que descendiéramos del auto e intimidándonos. Por lo cual descendimos. Mi cuñado desciende y yo también, pero mi sobrino no alcanzó a sacarse el cinturón de seguridad”.

Asimismo, detalló que “estos sujetos se suben a mi vehículo y se dan a la fuga, yo me percato que a mi sobrino se lo llevan colgando del cuello por medio del cinturón ya que no alcanzó a sacárselo”.

“Posteriormente llamé a Carabineros y un señor de una ambulancia que me ayude”, añadió.

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