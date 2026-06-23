Escala la tensión en oficialismo: RN acusa trato “hostil y agresivo” de Republicanos por AC contra Grau

La tensión al interior de las fuerzas que respaldan al Gobierno de José Antonio Kast escaló este martes en medio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

Renovación Nacional (RN) emitió una dura declaración pública en la que acusó a dirigentes y parlamentarios del Partido Republicano de ejercer presiones y mantener un trato “hostil y agresivo” hacia sus militantes por las diferencias surgidas en torno al libelo.

La ofensiva se produce luego de que RN optara por otorgar libertad de acción a sus diputados para votar la acusación impulsada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, decisión que generó críticas desde sectores de la derecha más dura.

En su declaración, la comisión política de RN defendió la autonomía de sus parlamentarios y afirmó que sus decisiones responden a criterios de responsabilidad política y al interés del país.

La colectividad también rechazó los cuestionamientos provenientes desde Republicanos, asegurando que no aceptará intentos de influir o condicionar el voto de sus representantes. “No nos intimidan las presiones externas ni las declaraciones destempladas”, señalaron, advirtiendo que la libertad de acción de sus legisladores forma parte de los principios fundamentales de una democracia.

El conflicto se suma a una serie de roces q

ue ambas colectividades han protagonizado durante las últimas semanas. Desde RN han manifestado molestia por expresiones provenientes de dirigentes republicanos que han vuelto a instalar el concepto de “derechita cobarde” para referirse a sectores más moderados de la coalición.

Parlamentarios de Chile Vamos han respondido acusando una actitud de superioridad moral y una estrategia de confrontación que, a su juicio, debilita la unidad del sector.

En ese contexto, RN emplazó directamente al Partido Republicano a desmarcarse de estas conductas y entregar señales claras de que este tipo de prácticas no tienen cabida entre partidos que forman parte de un mismo bloque político.