Ministra Wulf reconoce posibles lecturas equivocadas en caso caso de niños haitianos: “El foco fue esclarecer la situación”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, defendió el actuar del Gobierno tras la controversia generada por el caso de los 64 niños haitianos que aparecían como “no ubicados” en un preinforme de la Contraloría General de la República, y que finalmente fueron encontrados en su totalidad por las autoridades.

“Yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien. Ese es el foco de nuestro gobierno”, afirmó la secretaria de Estado tras el cierre del caso junto a la PDI.

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La ministra valoró el trabajo interinstitucional desplegado en las últimas semanas y destacó la coordinación entre organismos públicos y policías para esclarecer la situación.

“Agradecer a todas las instituciones que pusieron su energía y a sus equipos a disposición para poder esclarecer esta situación, que ha evidenciado brechas”, señaló Wulf, subrayando que el caso permitió detectar fallas en los sistemas de registro y coordinación del Estado.

En esa línea, agregó que ahora se abre una nueva etapa enfocada en fortalecer la trazabilidad de los procesos de reunificación familiar y asegurar condiciones como escolarización y bienestar de los menores.

Consultada por si la alerta inicial pudo haber derivado en una denuncia equivocada sobre eventuales delitos de trata o tráfico de personas, la ministra sostuvo que en contextos donde intervienen múltiples actores “pueden haber algunas posiciones que develen una lectura que, en ciertos casos, fue equivocada”, pero insistió en que la prioridad fue actuar con rapidez ante una alerta institucional.

Wulf recalcó además que el caso no debe minimizarse en términos estructurales. “Esto ha evidenciado brechas en el Estado de Chile, donde muchas instituciones no conversan entre sí”, afirmó, apuntando a la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional.

En ese sentido, advirtió que la falta de información puede derivar en situaciones de riesgo, por lo que el Gobierno impulsará el fortalecimiento de protocolos en materia de protección infantil y control migratorio.