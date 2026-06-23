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VIDEO. Día clave en la Cámara de Diputados: sigue EN VIVO la acusación constitucional contra Nicolás Grau hoy martes

El libelo impulsado por Republicanos, Nacional Libertario y respaldado por parte del PDG llega a la Sala con informe negativo de la comisión revisora y una votación marcada por ausencias y desmarques en la oposición.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

La Cámara de Diputados y Diputadas vota este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una sesión que parte a las 10:00 horas y que podría extenderse dependiendo de la estrategia de la defensa.

El libelo acusa al exsecretario de Estado de infringir la Constitución y las leyes en la conducción de las finanzas públicas, particularmente por supuestos errores en proyecciones fiscales.

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Aunque la iniciativa cuenta con una base de apoyo cercana a los 79 votos, principalmente desde Republicanos, Nacional Libertarios y el Partido de la Gente, el escenario se ha estrechado por ausencias, licencias médicas y parlamentarios oficialistas que han anticipado su rechazo.

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Agencia Uno

A esto se suma el informe negativo de la comisión revisora, que recomendó rechazar la acusación, dejando el libelo sin respaldo previo mayoritario antes de llegar a la Sala.

El exministro Grau llegó temprano al Congreso y se mantuvo en dependencias de la bancada del Frente Amplio mientras se iniciaba la sesión.

En la antesala, el líder del PDG, Franco Parisi, defendió el respaldo de su colectividad al libelo y sostuvo que el caso busca establecer responsabilidades políticas. “Se evaluó que era relevante que existiera un costo político de no hacer la pega”, afirmó en entrevista con ADN Hoy. Además, descartó motivaciones personales: “No me meto en matrimonios ajenos”, dijo.

Parisi insistió en que el eje del debate es la responsabilidad fiscal y no una disputa partidaria. “Todos los ministros pueden ser acusados constitucionalmente por equivocarse, pero cuando te pagan tremendos sueldos, tiene que haber un mayor costo político del cargo”, planteó.

Sigue EN VIVO la votación a la AC contra el exministro Grau:

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