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“Se encuentran bien”: los 64 niños haitianos que figuraban sin paradero en preinforme de Contraloría fueron encontrados

Las autoridades confirmaron la ubicación de la totalidad de los menores tras un intenso despliegue de búsqueda, cerrando una de las mayores incógnitas del caso.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

Una de las principales interrogantes en materia de control migratorio y protección de la infancia en Chile llegó a su fin. Los 64 niños haitianos que figuraban en condición de “no ubicados” en un preinforme reservado de la Contraloría General de la República fueron encontrados en su totalidad por las autoridades.

El cierre de esta compleja arista fue oficializado formalmente este martes por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María José Wulf, en compañía del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna. La instancia abordó la profunda preocupación pública instalada luego de que el organismo fiscalizador advirtiera graves falencias en las capacidades del Estado para monitorear y hacer seguimiento a menores extranjeros que ingresaron al país bajo procesos de reunificación familiar.

El jefe de la PDI señaló que hay 63 menores en Chile, los que estarían en buenas condiciones, la mayorpía escolarizado y todos con situación migratoria regular. Además, se comprobó que una menor está en México. Dando con la totalidad de los menores apuntados en el preinforme de la CGR.

Fallas de registro por sobre desaparición efectiva

La alerta original de la Contraloría no solo encendió las alarmas administrativas, sino que también gatilló una investigación penal liderada por la Fiscalía Centro Norte, orientada a esclarecer posibles irregularidades en los flujos de ingreso al territorio nacional. Frente a esto, distintas instituciones desplegaron durante las últimas semanas un masivo trabajo de rastreo.

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Las diligencias clave consistieron en cruces de información interna entre organismos públicos, la revisión exhaustiva de registros migratorios, el chequeo de antecedentes educacionales y diversas pesquisas en terreno por parte de la PDI. El éxito de este cruce de datos ya había sido adelantado días atrás, cuando se logró ubicar a dos adolescentes del listado que residían de forma regular junto a sus familias en Chile. Aquel hito inicial ya anticipaba que el problema central radicaba en las deficiencias de las bases de datos y la falta de trazabilidad del Estado, más que en situaciones de desaparición efectiva.

Cuestionamientos institucionales y causa penal abierta

A pesar de que el hallazgo de los 64 menores representa un alivio de cara a la opinión pública, el caso dejó en evidencia una profunda falta de coordinación entre las entidades encargadas de la protección de la infancia, el Servicio Nacional de Migraciones y las policías, abriendo duros cuestionamientos a los sistemas de resguardo fronterizo.

En paralelo, la causa penal en el Ministerio Público se mantendrá vigente y abierta, con el objetivo de determinar si existieron delitos asociados o responsabilidades funcionarias en el deficiente control estatal de los menores de edad extranjeros. La ministra Wulf anuncipó el fortalecimiento de los protocolos en las instituciones que participan de las reunificaciones familiares.

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