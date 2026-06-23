Gobierno firma proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar y busca reincorporar el mérito académico

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó este martes en el Palacio de La Moneda el proyecto de ley que busca modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), con el objetivo de entregar mayor protagonismo a las familias en la elección de los establecimientos educacionales de sus hijos.

Según el comunicado del Gobierno, la iniciativa apunta a modernizar el actual sistema de admisión, incorporando criterios como el mérito académico, la adhesión a los proyectos educativos y la diversidad de establecimientos, manteniendo al mismo tiempo mecanismos de inclusión y equidad.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola; el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez; la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; además de senadores y diputados oficialistas.

La propuesta contempla reemplazar el modelo exclusivamente aleatorio por un sistema mixto, compuesto por dos mecanismos complementarios: la Elección Mutua (EM) y la Asignación Aleatoria (AA). Ambos funcionarían a través de una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación, con el fin de garantizar transparencia y trazabilidad en el proceso.

Los cambios

La Elección Mutua será una modalidad voluntaria para establecimientos con sobredemanda y permitirá considerar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, como la adhesión al proyecto educativo, asistencia previa al establecimiento, participación en reuniones informativas, aptitudes para programas de especialización, rendimiento académico desde 7° básico, entrevistas y proximidad territorial.

El proyecto también establece resguardos de inclusión, como la reserva de cupos para estudiantes prioritarios SEP y para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

En tanto, la Asignación Aleatoria mantendrá el actual sistema centralizado de postulación y se aplicará en los establecimientos que no opten por la Elección Mutua, además de las vacantes que queden disponibles después de dicho proceso.

Desde el Ejecutivo sostienen que el SAE, a más de diez años de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Escolar, no ha cumplido plenamente con sus objetivos originales. Entre los principales problemas detectados, el Gobierno apunta a la sobredemanda en establecimientos, el predominio del sorteo y la falta de reconocimiento al mérito académico.

Según los antecedentes entregados, el 30% de los establecimientos presentó sobredemanda en al menos uno de sus niveles para el proceso de admisión 2026, concentrando el 55% de las postulaciones en primera preferencia, equivalentes a más de 261 mil postulantes.

Además, el Ejecutivo afirmó que el 80% de los estudiantes que postuló a colegios con sobredemanda no cumplió ningún criterio de priorización, por lo que terminó dependiendo del sorteo. En el caso de I° Medio, la cifra sube a 9 de cada 10 estudiantes.