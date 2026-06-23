La frase de Cristiano Ronaldo que impacta a todos en el Mundial 2026: “Me sentía retirado del fútbol”

Cristiano Ronaldo tuvo una gran tarde en el Mundial 2026. Tras su bajo rendimiento en el partido ante República Democrática del Congo, “CR7″ fue muy criticado por su compromiso con la selección portuguesa. Ahora, anotó un doblete y tiene a Portugal con un pie en los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Después de su gran partido ante Uzbekistán, el delantero del Al-Nassr habló sobre el rendimiento exhibido de sus compañeros y las críticas que recibió el plantel por su debut en la cita mundialista.

“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante es el trabajo que hizo el equipo, la confianza del equipo. Recibimos muchos golpes durante la semana, sabíamos que eso iba a pasar. El equipo trabajó muy bien, mejoramos mucho. Como se suele decir, no hay mal que por bien no venga”, afirmó.

“Todo lo que viene de fuera es muy difícil de controlar. Por eso todos marcaron, todos marcaron hoy. Ese era el objetivo principal. Hoy fui el mejor jugador en el campo, mañana será otro. Si estamos unidos, creo que podemos llegar muy lejos”, añadió.

La oscura semana de Cristiano Ronaldo

Luego de la igualdad 1-1 contra el Congo, la selección dirigida por Roberto Martínez fue duramente criticada, ya que se perfila como una de las candidatas en esta Copa del Mundo debido a que tiene un gran plantel.

En esa materia, Cristiano Ronaldo reveló cómo vivió estos días en materia personal, señalando que fueron tiempos muy complejos para todos.

“Dios ayuda a quienes se esfuerzan. Sabía que mis compañeros también me ayudarían. Fue una semana difícil y oscura. Me sentía como si ya me hubiera retirado del fútbol, ​​pero seguí adelante, como siempre, y aquí estoy. Fue difícil, lo admito, pero hemos vuelto", contó.

“Eso fue lo que dije al principio del partido. Vamos a estar unidos, de principio a fin, porque lo único que podemos controlar somos nosotros mismos, nuestra familia”, enfatizó.