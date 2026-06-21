;

La U de Chile se desprende de refuerzo que apenas sumó ocho partidos en el club

Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, confirmó la salida de Lucas Romero.

Carlos Madariaga

La U de Chile se desprende de refuerzo que apenas sumó ocho partidos en el club

La U de Chile se desprende de refuerzo que apenas sumó ocho partidos en el club / Universidad de Chile

Universidad de Chile vive horas que tensas luego del infarto al miocardio que sufrió su DT, Fernando Gago, lo que fue abordado por la directiva de Azul Azul en la previa al debut del club en Copa Chile, ante Santiago Wanderers.

“Estaba nervioso por el partido de hoy, pero se siente bien, esperamos que entre hoy y mañana puedan darle el alta, tratando de darle la tranquilidad para que no se estrese tanto”, explicó el gerente deportivo del equipo, Manuel Mayo, autocrítico del presente del elenco universitario laico.

Revisa también:

ADN

No estamos en el lugar que nos gustaría, eso habla de cosas que se pudieron haber hecho mejor. También hubo algunos imponderables, pero se han ido tomando decisiones difíciles que corrigen algunos de esos errores. Hay que tenerlos claros y trabajar en la ventana de fichajes”, comentó el directivo, apuntando a las limitaciones que tendrá el club en cuanto a dinero a invertir.

“Me encantaria que fuera lo más amplio posible, como a cualquier gerente le gustaría, pero me restrinjo a lo que defina el directorio. Hay que tratar de generar algunas salidas para tener el presupuesto, ponerse creativo y así reforzar el plantel”, recalcó.

Salidas y ofertas en la U de Chile

El gerente deportivo de los azules abordó los rumores respecto a la chance de que Lucas Barrera pueda irse al Talleres de Jorge Sampaoli.

“Al club no le ha llegado nada. Nos llena de orgullo que suena, lo fuimos a buscar, Gustavo Canales nos ayudó mucho. Nos pone contento que este proyecto deportivo se consolide y que cuando parta sea con títulos en la U, que no se vaya tan luego”, dijo, comentando la opción de que Lucas Assadi tenga chances de dejar el club.

Hasta ahora, quizá con su agente, pero con el club nada. Entendemos que por su edad y talento siempre va a generar interés, si llega algo lo hablaremos con él y su agente, veremos lo que es mejor para el club y para él”, enfatizó Mayo, junto con reconocer la salida de Lucas Romero.

“No hay nada firmado, pero partirá a México, puede que sea una compra y posterior venta, estamos buscando el mejor mecanismo", cerró en torno a la breve estadía del paraguayo, que llegó este año como refuerzo y con chances de ser citado a su selección para el Mundial 2026, pero apenas acumuló 8 partidos y se quedó sin viaje a la Copa del Mundo.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad