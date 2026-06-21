La U de Chile se desprende de refuerzo que apenas sumó ocho partidos en el club / Universidad de Chile

Universidad de Chile vive horas que tensas luego del infarto al miocardio que sufrió su DT, Fernando Gago, lo que fue abordado por la directiva de Azul Azul en la previa al debut del club en Copa Chile, ante Santiago Wanderers.

“Estaba nervioso por el partido de hoy, pero se siente bien, esperamos que entre hoy y mañana puedan darle el alta, tratando de darle la tranquilidad para que no se estrese tanto”, explicó el gerente deportivo del equipo, Manuel Mayo, autocrítico del presente del elenco universitario laico.

“No estamos en el lugar que nos gustaría, eso habla de cosas que se pudieron haber hecho mejor. También hubo algunos imponderables, pero se han ido tomando decisiones difíciles que corrigen algunos de esos errores. Hay que tenerlos claros y trabajar en la ventana de fichajes”, comentó el directivo, apuntando a las limitaciones que tendrá el club en cuanto a dinero a invertir.

“Me encantaria que fuera lo más amplio posible, como a cualquier gerente le gustaría, pero me restrinjo a lo que defina el directorio. Hay que tratar de generar algunas salidas para tener el presupuesto, ponerse creativo y así reforzar el plantel”, recalcó.

Salidas y ofertas en la U de Chile

El gerente deportivo de los azules abordó los rumores respecto a la chance de que Lucas Barrera pueda irse al Talleres de Jorge Sampaoli.

“Al club no le ha llegado nada. Nos llena de orgullo que suena, lo fuimos a buscar, Gustavo Canales nos ayudó mucho. Nos pone contento que este proyecto deportivo se consolide y que cuando parta sea con títulos en la U, que no se vaya tan luego”, dijo, comentando la opción de que Lucas Assadi tenga chances de dejar el club.

“Hasta ahora, quizá con su agente, pero con el club nada. Entendemos que por su edad y talento siempre va a generar interés, si llega algo lo hablaremos con él y su agente, veremos lo que es mejor para el club y para él”, enfatizó Mayo, junto con reconocer la salida de Lucas Romero.

“No hay nada firmado, pero partirá a México, puede que sea una compra y posterior venta, estamos buscando el mejor mecanismo", cerró en torno a la breve estadía del paraguayo, que llegó este año como refuerzo y con chances de ser citado a su selección para el Mundial 2026, pero apenas acumuló 8 partidos y se quedó sin viaje a la Copa del Mundo.