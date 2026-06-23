Infantino defiende las pausas de hidratación en el Mundial 2026: “Es muy importante” / Visionhaus

Si hay una medida que ha generado mucha polémica en el desarrollo del Mundial 2026 son las famosas pausas de hidratación.

Los fanáticos se han molestado ante el uso de estos descansos para incluir publicidad y los protagonistas también han estado incómodos al cortar el ritmo de juego, tal como expresó días atrás Marcelo Bielsa.

Sin embargo, ajeno a todas estas dudas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, justificó la inclusión de la pausa de hidratación en la Copa del Mundo.

“El motivo de estas pausas es claramente el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como el Mundial, donde se pueden jugar 8 partidos en 39 días, tener un momento para descansar un poquito es muy importante”, dijo en Estados Unidos, apuntando a que sea una acción pareja en cada uno de los cotejos.

“Lo que es más importante para nosotros es que todos los equipos, en todos los partidos, tengan las mismas condiciones”, comentó Infantino, omitiendo de manera rotunda el alcance comercial que también tiene la medida.