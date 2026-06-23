VIDEO. Portugal despierta y golea sin piedad a Uzbekistán en el Mundial: Cristiano Ronaldo se lució con un doblete
La selección portuguesa y “CR7″ recuperaron la confianza tras el decepcionante debut ante Congo.
Portugal dejó atrás su decepcionante debut en el Mundial 2026 y este martes firmó una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo K.
La victoria de la selección portuguesa estuvo marcada por el estreno goleador de Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. “CR7″ abrió la cuenta al minuto 6, con un impecable remate dentro del área que se clavó cerca del primer palo.
El 2-0 del conjunto luso llegó al minuto 17 y fue obra de Nuno Mendes. El lateral del PSG marcó un golazo de tiro libre que sorprendió a muchos, ya que Cristiano también estaba posicionado para rematar.
Al minuto 30 llegó el doblete del “Bicho”. El histórico delantero recibió una tremenda asistencia de Bruno Fernandes y, dentro del área, sacó un disparo cruzado para poner el 3-0.
Portugal también se vio favorecido por un desafortunado autogol del portero uzbeko Abduvohid Nematov al minuto 60, lo cual significó el 4-0. Mientras que, a los 87′, Rafael Leão decretó el 5-0 definitivo para la escuadra europea.
De esta forma, Portugal consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026, quedando con 4 puntos en el Grupo K. Por su parte, Uzbekistán se mantiene sin unidades y ya está prácticamente eliminado del torneo.
En la última jornada de la fase de grupos, la selección portuguesa se medirá contra Colombia, en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Por su parte, el combinado uzbeko enfrentará a Congo. Ambos encuentros se jugarán el sábado 27 de junio.
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