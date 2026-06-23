Portugal despierta y golea sin piedad a Uzbekistán en el Mundial: Cristiano Ronaldo se lució con un doblete / Anadolu

Portugal dejó atrás su decepcionante debut en el Mundial 2026 y este martes firmó una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo K.

La victoria de la selección portuguesa estuvo marcada por el estreno goleador de Cristiano Ronaldo en esta Copa del Mundo. “CR7″ abrió la cuenta al minuto 6, con un impecable remate dentro del área que se clavó cerca del primer palo.

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El 2-0 del conjunto luso llegó al minuto 17 y fue obra de Nuno Mendes. El lateral del PSG marcó un golazo de tiro libre que sorprendió a muchos, ya que Cristiano también estaba posicionado para rematar.

NUNO MENDES SORPRENDIÓ A TODOS



El lateral izquierdo de PSG aprovechó el tiro libre y marcó el 2 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/YvfbgoZMTM — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Al minuto 30 llegó el doblete del “Bicho”. El histórico delantero recibió una tremenda asistencia de Bruno Fernandes y, dentro del área, sacó un disparo cruzado para poner el 3-0.

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Portugal también se vio favorecido por un desafortunado autogol del portero uzbeko Abduvohid Nematov al minuto 60, lo cual significó el 4-0. Mientras que, a los 87′, Rafael Leão decretó el 5-0 definitivo para la escuadra europea.

¡INSÓLITO GOL DE PORTUGAL: 4-0! ⚽🇵🇹



Tras el rebote en Khusanov, Nematov, en contra, anotó el cuarto para los lusos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DGU9jw5q4B — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

¡GOLAZO DE PORTUGAL Y PALIZA!



Rafael Leão la clavó fuerte y arriba para el 5-0 sobre Uzbekistán. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/lhc7DNSiIZ — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

De esta forma, Portugal consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026, quedando con 4 puntos en el Grupo K. Por su parte, Uzbekistán se mantiene sin unidades y ya está prácticamente eliminado del torneo.

En la última jornada de la fase de grupos, la selección portuguesa se medirá contra Colombia, en uno de los duelos más atractivos de la fecha. Por su parte, el combinado uzbeko enfrentará a Congo. Ambos encuentros se jugarán el sábado 27 de junio.