Tribunal Ambiental rebaja multa a Copec por incumplimientos en terminal marítimo de Quintero

El Segundo Tribunal Ambiental acogió parcialmente la reclamación de Copec y dejó sin efecto uno de los cargos graves con que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó en 2024 al Terminal Marítimo de Quintero por incumplimientos al plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví.

La SMA había multado a la empresa con 277,4 UTA —casi $238 millones— por dos infracciones graves y una leve, vinculadas al control de emisiones del terminal y al incumplimiento de medidas provisionales dictadas tras los episodios de intoxicación masiva de 2022.

En su fallo, el tribunal anuló el cargo por no reducir flujos de descarga y transferencia de combustibles en días con malas o regulares condiciones de ventilación durante 2021.

“Incertidumbre regulatoria”

La sentencia sostuvo que el plan operacional de la empresa no fijaba con claridad esa exigencia, lo que generó “incertidumbre regulatoria” y permitió “determinar ex post la forma de efectuar el cálculo”.

Pese a ello, la corte mantuvo el otro cargo grave impugnado por Copec, al concluir que la empresa “no dio cumplimiento a las medidas provisionales pre procedimentales en los precisos términos en que fueron decretadas”.

Con esta decisión, la SMA deberá dictar una nueva resolución sancionatoria, recalculando la multa sin considerar el cargo que fue anulado.