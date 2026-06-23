“Hay que regularlo bien”: ministro Rau defiende proyecto de contrato por horas ante dudas por precarización laboral

El Gobierno decidió reactivar un proyecto de ley, ingresado originalmente en 2018, que busca regular los contratos de trabajo por horas. La iniciativa, a la cual el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast le otorgó urgencia simple el pasado 9 de junio, comenzará a ser debatida en la comisión de Trabajo del Senado y busca introducir mayor flexibilidad dentro del esquema de jornada parcial.

La reactivación de esta medida se da en un complejo escenario económico, marcado por una tasa de desempleo que alcanzó el 9,1%, su peor nivel en cinco años. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que el patrocinio a esta moción responde a la necesidad de hacerse cargo de la informalidad que afecta a ciertas áreas productivas.

“La idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa, no hay una continuidad, como el sector gastronómico”, detalló el secretario de Estado. Según Rau, la actual falta de opciones normativas empuja a que estos trabajos se den bajo “arreglos informales”, por lo que el proyecto le entregará una institucionalidad a estas relaciones laborales. El objetivo, subrayó, es “formalizar y también dar más oportunidades para quienes lo necesitan, sobre todo con una tasa de desempleo del 9,1%”. Esta crisis de desocupación ha golpeado fuertemente a mujeres (10,5%) y jóvenes (22,8%), precisamente los grupos que el proyecto original buscaba favorecer.

Resguardos ante posibles abusos

Frente a los cuestionamientos sobre si esta modalidad podría generar precarización laboral, el ministro Rau fue enfático en señalar que “lo importante es que eso no ocurra, por eso hay que regularlo bien”. El titular del Trabajo aseguró que el proyecto contempla mecanismos de resguardo: “Cuando no se cumplen las horas o se hace un llamado, bueno, eso se tiene que compensar (...) tenemos que hacer una regulación que garantice todos los derechos laborales, pero que permita también esta mayor adaptabilidad”.

En esa misma línea, el texto legislativo establece protecciones concretas para el trabajador. Si el empleador no utiliza las horas acordadas en su planificación, se garantiza el derecho del trabajador a percibir el pago de, al menos, el 75% de dichas horas. Además, si existen abusos o no se cumplen las condiciones pactadas, la ley presumirá que el contrato fue celebrado por jornada completa, con todos los efectos salariales que ello implica. La iniciativa recalca que quienes operen bajo esta modalidad gozarán de la totalidad de los derechos del Código del Trabajo.

Los límites del contrato y otras medidas en estudio

El proyecto delimita que estos contratos no podrán superar las 30 horas semanales o las 120 horas mensuales. Los empleadores y trabajadores podrán definir la forma en que se avisará para concurrir a un turno, pero la ley fijará un piso estricto: el aviso no podrá ser inferior a 24 horas de anticipación. Además, la propuesta contempla que las partes puedan pactar una remuneración por hora que sea superior al doble del valor hora correspondiente al ingreso mínimo mensual vigente.

Finalmente, el ministro Rau adelantó que esta no es la única medida de adaptabilidad en la que trabajan. En línea con lo anunciado en la pasada Cuenta Pública, el Gobierno está desarrollando el Estatuto Laboral del Turismo, enfocado en la estacionalidad de dicho sector, y próximamente anunciarán una flexibilización para el promedio de cálculo de la jornada de 40 horas.