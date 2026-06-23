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“Conche... usen desodorante hediondos cu...”: chileno se hace viral tras sufrir incómodo momento en Europa

El creador de contenidos lanzó un feroz descargo contra los europeos y el registro se convirtió en viral.

Sebastián Escares

“Conche... usen desodorante hediondos cu...”: chileno se hace viral tras sufrir incómodo momento en Europa

El streamer chileno Tarek se volvió viral en redes sociales luego de compartir una particular queja durante su paso por Europa. El creador de contenidos caminaba por calles de España cuando lanzó un descargo que describió como un fuerte “olor a ala”.

El registro se difundió durante los últimos días y mostró al streamer reaccionando con evidente molestia ante una situación que calificó como un choque cultural e higiénico.

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En el video, Tarek no ocultó su incomodidad y lanzó una frase que se replicó ampliamente en plataformas digitales. “Conchetu... usen desodorante, hediondos cu...”, expresó mientras caminaba por España.

Luego, el creador de contenido profundizó en su reclamo con otra declaración que terminó impulsando la viralización del clip.

¿Por qué son todos tan hediondos en esta huea? Me tienen estresado. ¿Es ilegal el desodorante? Debe haber una explicación, es demasiado”, señaló.

Finalmente, remató con una frase que varios usuarios destacaron en redes: “Hay más olor a ala que a playa”.

La reacción de los cibernautas no tardó en aparecer. Entre los comentarios que circularon tras el video hubo mensajes como “España es igual a olor a ala”, “date una vuelta por el metro de París”, “no se bañan” y “son alérgicos al jabón”, todos en tono de broma y exageración propia de redes sociales.

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