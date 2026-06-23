“Chilevisión este horario es como la corneta”: la crítica sin filtro que lanzó Rey Alcalde tras eliminación en Fiebre de Baile

Rey Alcalde protagonizó un duro descargo tras convertirse en el nuevo eliminado de Fiebre de Baile, el estelar de Chilevisión que el domingo vivió una nueva jornada de eliminación.

Pese a que el actor era considerado uno de los participantes fuertes del programa, la nota secreta de Power Peralta lo dejó con el promedio más bajo de la competencia.

Luego de su salida, el intérprete llegó hasta el espacio de reacción del programa, donde conversó con Claudio Michaux sobre el resultado. Ahí dijo: “Estoy como el pic...”.

Más allá de su eliminación, el momento que más llamó la atención fue su crítica directa al horario de emisión del espacio y a la competencia televisiva que enfrenta CHV.

“Chilevisión, este horario es como la corneta”, lanzó el artista.

Luego insistió en su molestia por la hora de emisión. “¿Qué están haciendo, hueón?, ¿a quién le gusta ver TV a esta hora? Por favor… ¿Qué hora es? Son las una de la mañana. El horario de mierda”, expresó, generando sorpresa y risas en el react.

El actor aclaró que su incomodidad no pasaba por la exigencia de los ensayos, sino por el desgaste que implica competir de madrugada.

“(El problema) no son los ensayos. Si esta hueá fuera más temprano, yo vendría feliz. Antes las noticias, terminamos a las ocho, me voy a acostar y me levanto temprano y sigo haciendo mi vida”, sostuvo.

En medio de su descargo, Alcalde también apuntó contra Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega que compite con el estelar de baile. “Estamos compitiendo con un reality, que son una basura de televisión, ¡y nos están ganando!”, se escuchó.