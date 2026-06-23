;

“Chilevisión este horario es como la corneta”: la crítica sin filtro que lanzó Rey Alcalde tras eliminación en Fiebre de Baile

“Estamos compitiendo con un reality, que son una basura de televisión, ¡y nos están ganando!”, dijo en su descargo.

Javier Méndez

“Chilevisión este horario es como la corneta”: la crítica sin filtro que lanzó Rey Alcalde tras eliminación en Fiebre de Baile

Rey Alcalde protagonizó un duro descargo tras convertirse en el nuevo eliminado de Fiebre de Baile, el estelar de Chilevisión que el domingo vivió una nueva jornada de eliminación.

Pese a que el actor era considerado uno de los participantes fuertes del programa, la nota secreta de Power Peralta lo dejó con el promedio más bajo de la competencia.

Luego de su salida, el intérprete llegó hasta el espacio de reacción del programa, donde conversó con Claudio Michaux sobre el resultado. Ahí dijo: “Estoy como el pic...”.

Más allá de su eliminación, el momento que más llamó la atención fue su crítica directa al horario de emisión del espacio y a la competencia televisiva que enfrenta CHV.

“Chilevisión, este horario es como la corneta”, lanzó el artista.

Revisa también:

ADN

Luego insistió en su molestia por la hora de emisión. “¿Qué están haciendo, hueón?, ¿a quién le gusta ver TV a esta hora? Por favor… ¿Qué hora es? Son las una de la mañana. El horario de mierda”, expresó, generando sorpresa y risas en el react.

El actor aclaró que su incomodidad no pasaba por la exigencia de los ensayos, sino por el desgaste que implica competir de madrugada.

“(El problema) no son los ensayos. Si esta hueá fuera más temprano, yo vendría feliz. Antes las noticias, terminamos a las ocho, me voy a acostar y me levanto temprano y sigo haciendo mi vida”, sostuvo.

En medio de su descargo, Alcalde también apuntó contra Volverías con tu ex? 2, el reality de Mega que compite con el estelar de baile. “Estamos compitiendo con un reality, que son una basura de televisión, ¡y nos están ganando!”, se escuchó.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad