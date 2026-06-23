Camila Polizzi recibe un nuevo revés judicial: tribunal rechazó su solicitud para viajar a Europa

Este martes, el Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la solicitud presentada por Camila Polizzi para viajar a Rumanía, donde planeaba participar durante un mes en actividades comerciales, tras una invitación de la empresa Pro Branding Rumanía.

La petición se realizó en el marco de una audiencia de revisión de medidas cautelares por la arista Fundación En Ti del Caso Convenios, conocida como el “Caso Lencería”.

La defensa pidió suspender temporalmente el arraigo nacional que pesa sobre Polizzi, argumentando que existía una invitación formal para desarrollar oportunidades laborales en Bucarest.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso, señalando que no había un trabajo concreto ni detalles precisos sobre las actividades que realizaría en el extranjero, postura a la que también se sumó el Consejo de Defensa del Estado.

Finalmente, el tribunal denegó el permiso y sostuvo que la imputada no presenta una necesidad económica que justifique la salida del país, considerando que percibe ingresos cercanos a los $6,5 millones mensuales.

Tras la audiencia, Polizzi lamentó la decisión y aseguró que el viaje tenía una finalidad laboral y de negocios. Además, defendió la propuesta, indicando que correspondía a una invitación formal.

En la misma audiencia, Sebastián Polanco, expareja de Polizzi y también imputado en la causa, obtuvo una modificación de sus medidas cautelares. El tribunal autorizó que cumpla arresto domiciliario nocturno para que pueda asistir a sus estudios de Derecho.