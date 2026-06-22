“Vaya a un ginecólogo, usted tiene una pyme entremedio de las piernas”: Adriana Barrientos barre con chica reality

Un tenso cruce de declaraciones tuvo como protagonistas a Adriana Barrientos y Oriana Marzoli . Todo se originó cuando la venezolana aseguró que la “Leona” necesita “ayuda profesional”.

Los dichos de la chica reality desataron aún más la polémica y Adriana Barrientos decidió responderle de forma contundente a Marzoli.

En medio del programa Zona de Estrellas, la Leona lanzó: “Mi amor, yo a usted le voy a dar un consejo o que se lo de su madre que la maneja. Vaya a un ginecólogo, porque usted tiene una pyme entremedio de las piernas. Que no se le olvide mi amor”.

Luego, la “Leona” mostró en vivo una nota publicada en un portal internacional que tenía como titular: “Oriana Marzoli, acusada por Fani de ser escort y cobrar 2.000 euros por noche”.

Según dijo la propia Barrientos la Fani de la que se habla “era una participante del reality show en el que ella (Oriana) participó en el año 2020. Este es un titular de la prensa española”, detalló.

“Así que mi consejo es que también se trate, pero que se trate allá, que se trate su pyme mi amor. Trátate la pyme que está muy peligroso y siempre con protección Ori, con protección”, agregó Barrientos

Tras ser consultada sobre los dichos respecto a su salud mental, la panelista respondió: “A mí me parece fantástico. Yo creo que sí, yo debo tener problemas mentales como su madre, claro que sí”.

“Por algo me tenía tanto cariño, porque le recuerdo a la madre, la madre que es abogada, pero que mi amor, pasa sentada en el plato de televisión más tiempo que la Oriana”, cerró Adriana Barrientos.