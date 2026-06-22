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De 9 y 12 años: dos niños quedan en riesgo vital tras grave volcamiento en Copiapó

El vehículo en que viajaban cinco menores impactó una señalética y volcó en la salida norte de la ciudad. El conductor fue detenido tras arrojar indicios de consumo de alcohol.

Cristóbal Álvarez

Carabineros SIAT

Carabineros SIAT

Un hombre de 33 años fue detenido luego de protagonizar un grave accidente de tránsito en la salida norte de Copiapó, donde el vehículo que conducía terminó volcado y dejó a dos niños, de 12 y 9 años, en riesgo vital.

El hecho ocurrió durante la tarde de este domingo, pasadas las 18:00 horas, cuando, por causas que son investigadas, el conductor perdió el control del automóvil, impactó una señalética ubicada a un costado de la ruta y posteriormente volcó.

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A raíz del accidente, personal del SAMU llegó hasta el lugar para asistir a los ocupantes del vehículo. En total, cinco menores de edad fueron trasladados hasta el servicio de urgencia del Hospital Regional de Atacama.

“La emergencia obligó a la concurrencia de personal del SAMU, quienes trasladaron a cinco menores de edad ocupantes del auto al servicio de urgencia del Hospital Regional. Dos de los cuales sufrieron heridas de gravedad, quienes se mantienen en riesgo vital en el mencionado recinto asistencial”, señaló el fiscal Christian González Carriel.

El persecutor detalló que el conductor fue sometido a exámenes sanguíneos, luego de que una prueba respiratoria arrojara indicios de consumo de alcohol.

“Las personas que conducen deben entender que la ingesta de alcohol y guiar un vehículo motorizado no es compatible, ya que las consecuencias de este acto, tal como en este caso, pueden resultar muy graves para personas inocentes”, enfatizó González.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó, donde este lunes enfrentará la audiencia de control de detención y formalización por los hechos investigados.

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