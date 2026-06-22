Noruega venció por 3 a 2 a Senegal en Nueva York, Estados Unidos, y clasificó a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Erling Haaland lideró a la selección vikinga y convirtió un doblete para ilusionar a todo un país.

En los primeros minutos, el cuadro africano complicó a su rival y se generó varias oportunidades para poder abrir el marcador. Sin embargo, no supieron aprovechar las situaciones y el equipo noruego golpeó primero en el marcador.

Sobre el final de la primera parte, Marcus Holmgren, quien ingresó a los 13 minutos por una lesión de Julian Ryerson, anotó el primero con un potente remate a ras de suelo que provocó una floja respuesta del arquero, Edouard Mendy.

Luego, en el complemento, Erling Haaland se soltó en el partido. El goleador del Manchester City aprovechó un rápido contragolpe de su equipo y anotó el segundo del encuentro para su selección. Cinco minutos más tarde, Senegal sorprendió y anotó el descuento después de una gran definición de Ismaïla Sarr dentro del área.

No obstante, las ilusiones de empatar el partido para el equipo dirigido por Pape Thiaw se complicarían. Haaland sumó otro gol para su doblete tras recibir una gran asistencia de Patrick Berg que lo dejó sin marca dentro del área. El ‘Androide’ sentenció el encuentro y la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Sobre el final, Sarr apareció de nuevo en para anotar su doblete, tras una buena jugada colectiva al borde del área. Pero esto no fue suficiente y el tiempo se acabó para el elenco africano.

Mira acá los goles del partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026

¡EL ANDROIDE NO FALLA!



Contra letal de Noruega y Erling Haaland puso el 2-0 ante Senegal.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEtmqzRq6i — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

SENEGAL SE METIÓ EN PARTIDO



Ismalia Sarr definió mientras se caía en el área y recortó la diferencia. Noruega gana, pero ahora 2-1.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Grw8KokRMx — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

DOBLETE DEL ANDROIDE



Otra vez apareció Erling Haaland, su segundo doblete en el #MundialEnDSPORTS, para poner el 3-1 de Noruega ante Senegal



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