;

VIDEOS. Haaland hace soñar a Noruega en el Mundial 2026

El goleador del Manchester City anotó un doblete y firmó la clasificación de la selección noruega a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Lucas San Martín

(Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

(Photo by Mattia Ozbot/Getty Images) / Mattia Ozbot

Noruega venció por 3 a 2 a Senegal en Nueva York, Estados Unidos, y clasificó a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Erling Haaland lideró a la selección vikinga y convirtió un doblete para ilusionar a todo un país.

En los primeros minutos, el cuadro africano complicó a su rival y se generó varias oportunidades para poder abrir el marcador. Sin embargo, no supieron aprovechar las situaciones y el equipo noruego golpeó primero en el marcador.

Sobre el final de la primera parte, Marcus Holmgren, quien ingresó a los 13 minutos por una lesión de Julian Ryerson, anotó el primero con un potente remate a ras de suelo que provocó una floja respuesta del arquero, Edouard Mendy.

Más información

ADN

Luego, en el complemento, Erling Haaland se soltó en el partido. El goleador del Manchester City aprovechó un rápido contragolpe de su equipo y anotó el segundo del encuentro para su selección. Cinco minutos más tarde, Senegal sorprendió y anotó el descuento después de una gran definición de Ismaïla Sarr dentro del área.

No obstante, las ilusiones de empatar el partido para el equipo dirigido por Pape Thiaw se complicarían. Haaland sumó otro gol para su doblete tras recibir una gran asistencia de Patrick Berg que lo dejó sin marca dentro del área. El ‘Androide’ sentenció el encuentro y la clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Sobre el final, Sarr apareció de nuevo en para anotar su doblete, tras una buena jugada colectiva al borde del área. Pero esto no fue suficiente y el tiempo se acabó para el elenco africano.

Mira acá los goles del partido entre Noruega y Senegal por el Mundial 2026

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad