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La dura predicción de Parived a un hombre clave de la TV chilena: le adelantó el diagnóstico de un complejo cáncer

“El es una persona sensible”, aseguró el director Mauricio Correa al recordar uno de los episodios más complejos de su vida.

Javier Méndez

La dura predicción de Parived a un hombre clave de la TV chilena: le adelantó el diagnóstico de un complejo cáncer

El fin de semana, Mauricio Correa recordó uno de los episodios más complejos de su vida: el diagnóstico de leucemia que recibió en 2005.

A 21 años de ese momento, el director de televisión relató en Only Friends cómo vivió la enfermedad y reveló el rol que tuvo Marco Antonio López, más conocido como Parived, durante ese proceso.

Según contó el exdirector de Buenos Días a Todos, su vínculo con el exesposo de Tonka Tomicic comenzó antes de recibir el complejo diagnóstico.

Correa aseguró que Parived le anticipó, meses antes, que enfrentaría una situación difícil y que él estaría disponible para ayudarlo.

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Mauricio Correa y la advertencia de Parived antes de su diagnóstico

“Llegó Tonka Tomicic con Parived a una cena en mi casa. Yo no lo conocía a él. Había bastante gente y, en un momento, Parived me dijo que no quería ir, pero que me iba a pasar algo muy malo y que él me iba a ayudar”, relató el hombre clave de la ‘pantalla chica’.

El director explicó que, tiempo después, ambos volvieron a coincidir durante un evento en Viña del Mar. En esa ocasión, según su testimonio, Parived retomó la advertencia inicial. “Pasó un par de meses y, en un evento en Viña, Parived me tomó del brazo y me dijo: ‘¿Te acuerdas de lo que te dije? Te está pasando ahora’”, recordó.

Correa también describió la rapidez con que recibió el diagnóstico médico. “Vinieron unos días complejos. Fui al oculista a las dos de la tarde y, a las cinco de la tarde, ya estaba enfermo. Él me ayudó mucho durante todo ese proceso”, aseguró.

Al hablar de “Pari”, el comunicador destacó una sensibilidad particular que, según él, percibió desde sus primeros encuentros. “Él es una persona sensible. Hay personas que pueden presentir ciertas cosas, y él tenía eso cuando lo conocí”, señaló.

Tras recibir el diagnóstico de cáncer a la sangre, Correa enfrentó siete meses de tratamiento de quimioterapia. Luego de ese proceso, logró recuperarse y retomar su vida profesional y personal.

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