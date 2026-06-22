“Con mi familia festejamos, lloramos por la alegría de ese momento... Ojalá que en otra vida me toque estar en un Mundial”

Este lunes 22 de junio, se estrenó ‘The Yard’, un fan fest de Adidas que tendrá diferentes actividades e invitados especiales dentro de los próximos 10 días, en el marco del Mundial 2026. En el evento, que se llevo a cabo en el Mercado Urbano Tobalaba, se encontraban Javier Correa y Esteban Paredes como principales figuras.

El actual goleador de Colo Colo, conversó sobre la Copa del Mundo y de cómo ve al plantel de la selección argentina que está defendiendo el título.

“Los veo más sólido, con mucha más experiencia que en el 2022. Hoy Argentina jugó con mucho oficio (ante Austria). Después del gol hizo lo que quiso con la pelota, y cuando quiso atacar, atacó. Creo que es fútbol y puede pasar cualquier cosa”, explicó Correa.

Además, el delantero albo recordó el momento en el que Argentina se coronó campeón mundial en Qatar 2022, lo que causó gran alegría en todos sus compatriotas.

“Estaba en México, en Santos Laguna, estábamos haciendo pretemporada. Con mi familia obviamente festejamos, lloramos por la alegría que nos había dado en ese momento. Pero nada, como dice Esteban (Paredes), creo que estar ahí debe ser una locura. Obviamente que por la televisión uno se emociona, se pone nervioso, pero estar ahí debe ser único. Ojalá que en otra vida me toque”, rememoró.

El debate entre Diego Maradona y Lionel Messi

También, Javier Correa se metió en el debate de quien es mejor, si Diego Armando Maradona o Lionel Messi. Para esto, el futbolista de Colo Colo tuvo una respuesta clara.

“¿Quién es mejor? No, Maradona lejos. Son distintas generaciones, son distintos sentimientos. Maradona transmitía otra cosa, era más guerrero, más un argentino tipo. Y Messi no, todo lo contrario, más correcto, te pinta la cara con la pelota, no hace más nada que eso. Tuvimos suerte de tener dos monstruos", señaló.

“Yo no los comparo tanto. Al Diego no lo vi casi, pero bueno, disfruté toda la carrera de Messi. Yo soy más Messi que Maradona, pero si le preguntas a mi papá te dice más Maradona que Messi porque son distintas épocas, no es que quiera más a uno u otro, es lo que te transmite en el momento que están jugando”, agregó.

Tras esto, Correa elogió el buen rendimiento que está teniendo Lionel Messi en la Copa del Mundo, en la cual se transformó en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

“La receta la tiene él no más de cómo se mantiene. Para nosotros es un privilegio verlo, disfrutarlo. Por ahí nosotros, creo, que le exigimos mucho de lo que ya nos dio. Somos así, vivimos, corremos atrás del objetivo siempre. Es un placer, un privilegio y ojalá que, como dije recién, sea 10 años más que pueda jugar con la selección”, cerró el delantero de Colo Colo.