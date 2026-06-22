San Lorenzo explica la salida de Gustavo Álvarez: lo acusan de “no preservar el patrimonio deportivo del club” / LUIS ROBAYO

Gustavo Álvarez sorprendió este lunes cuando se anunció su salida de la banca técnica de San Lorenzo de Almagro.

A tres meses de su arribo al club, donde alcanzó a dirigir 13 partidos, y a minutos de iniciar la pretemporada en Boedo, el ex DT de la U de Chile dejó el cargo por diferencias con la directiva.

Ante las especulaciones por la sorpresiva salida, la directiva del elenco azulgrana sorprendió con un comunicado donde argumentaron que la decisión se fundó en torno a diferencias por la planificación deportiva.

Esto porque Gustavo Álvarez determinó apartar a algunos jugadores del grupo principal, cuestión que no gustó a nivel institucional, pues aseguraron que había casos a revisar “con el objetivo de preservar el patrimonio deportivo, económico e institucional de San Lorenzo”.

“La postura dirigencial tuvo en cuenta que el club recibió sondeos por determinados jugadores incluidos en esa nómina, por lo que apartarlos del plantel podía afectar su valoración y condicionar eventuales negociaciones futuras. A su vez, también se analizaron situaciones vinculadas a futbolistas juveniles que habían quedado fuera de la pretemporada, entendiendo que su desarrollo, proyección y visibilidad forman parte del patrimonio deportivo que la institución debe proteger”, se lee en el comunicado.

Aunque Gustavo Álvarez en principio aceptó los términos de este debate, finalmente declinó de aquello, lo cual derivó en su intempestiva salida de San Lorenzo.