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Emergencia ambiental en Los Lagos: Detectan vertido directo de aguas servidas al río Palena y Contraloría inicia sumario

Un lapidario informe reveló que la planta de tratamiento desvió residuos sin procesar hacia el estero La Culebra. Se arriesgan millonarios reparos y el caso llegará a la Fiscalía.

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Emergencia ambiental en Los Lagos: Detectan vertido directo de aguas servidas al río Palena y Contraloría inicia sumario

Emergencia ambiental en Los Lagos: Detectan vertido directo de aguas servidas al río Palena y Contraloría inicia sumario / Fernando Lavoz / AgenciaUno

Una grave crisis sanitaria y ambiental quedó al descubierto en la Región de Los Lagos, donde la Contraloría Regional detectó que aguas servidas provenientes del alcantarillado de la comuna de Palena llegaron directamente al estero La Culebra, un importante cauce que desemboca en el río Palena.

La emergencia se originó por el uso de un sistema de desvío que evitó deliberadamente el proceso de saneamiento básico.

De acuerdo a los antecedentes de la auditoría, los residuos orgánicos fueron vertidos mediante un bypass hidráulico que alteró el flujo regular, liberando los contaminantes sin pasar por la respectiva planta de tratamiento.

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Ante el escenario de riesgo inminente para la salud de la población y el ecosistema local, el organismo fiscalizador remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público, debido a que los hechos investigados representan un eventual delito de atentado contra el medio ambiente.

Negligencia municipal y millonarias multas sin cobrar

Los hallazgos de la entidad de control apuntan a una omisión total de deberes por parte de la Municipalidad de Palena, entidad propietaria del sistema y responsable exclusiva de supervisar los parámetros de emisión y el plan de monitoreo exigido por la autoridad sanitaria.

A nivel administrativo, se constató que la casa edilicia pagó servicios de operación sin documentación de respaldo y omitió el cobro de multas tras expirar las boletas de garantía de los contratos de conservación.

Frente a este escenario, se confirmó que la Contraloría instruirá un sumario tanto en el municipio como en la Seremi de Salud de Los Lagos para determinar las responsabilidades funcionarias del caso.

En paralelo, formuló dos reparos financieros que obligan a restituir los fondos públicos: uno por $8.353.800 debido a los pagos sin acreditación, y un segundo reparo por $81.267.096 tras detectarse que “no cobró la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato”.

La alcaldía tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para acreditar las medidas de mitigación adoptadas para detener el vertimiento de aguas residuales y regularizar con urgencia el plan de monitoreo exigido por la normativa vigente.

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