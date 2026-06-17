Ministro Quiroz destaca señales positivas del IPoM pese a menor crecimiento para Chile: “La inflación seguirá mejorando”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este miércoles el nuevo Informe de Política Monetaria, IPoM, publicado por el Banco Central de Chile, documento que redujo la expectativa de crecimiento para el país en 2026.

El secretario de Estado reconoció que existe un ajuste a la baja, pero afirmó que responde a factores puntuales ocurridos durante la primera parte del año.

“Hay una disminución, ya que hubo efectos adversos en la primera parte del año, derivados de problemas en el sector de recursos naturales, principalmente en minería”, sostuvo.

Hacienda destaca mejores perspectivas e inflación a la baja

Pese al recorte para 2026, Quiroz destacó otros elementos del informe. “Una buena noticia del IPoM es que eleva las perspectivas para el año siguiente y el subsiguiente”, señaló.

El ministro aseguró que esa mejora aún no incorpora el eventual impacto del proyecto de Ley de Reconstrucción que impulsa el Gobierno. “Eso aún antes de nuestro proyecto de Ley de Reconstrucción, que tenemos confianza que va a elevar aún más esa expectativa de crecimiento en el futuro”, afirmó.

En materia de economía de bolsillo, Quiroz puso el foco en la inflación y en el precio de los combustibles. Según planteó, el IPoM muestra que los precios evolucionan de acuerdo con lo esperado, incluso con señales algo mejores. “Otra buena noticia del IPoM es que está mostrando que los efectos de inflación se están comportando como se preveían, incluso, algo mejor”, dijo.

El titular de Hacienda también sostuvo que el informe no incorpora todavía el impacto más optimista del cese del fuego entre Irán y Estados Unidos. En esa línea, agregó que los mercados siguen apuntando a una inflación anual bajo el 4%.

“Si las cosas siguen evolucionando como están, además de las bajas de bencinas que vamos a ver este jueves, yo creo que esto va a seguir mejorando en términos de inflación y expectativas”, indicó.

Quiroz descartó que el informe sea excesivamente conservador. “No es un informe conservador. Sencillamente, se está reconociendo un efecto que nadie esperaba”, dijo, apuntando al impacto en minería, pesca y recursos naturales.

Consultado por la mega reforma y las críticas de la oposición, el ministro aseguró que el Gobierno mantiene apertura. “Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo”, afirmó, junto con señalar que el proyecto “puede enriquecerse con el aporte de todos”.