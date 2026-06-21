Theodora Garrido y Nicolás Campos vuelven a hacer historia para Chile en la natación artística / Fechida

La Copa del Mundo de natación artística en Toronto se convertirá en todo un hito para la disciplina en Chile.

Todo considerando el espectacular rendimiento de la dupla nacional conformada por Theodora Garrido y Nicolás Campos.

Ya el pasado viernes habían ganado la medalla de bronce en la rutina técnica del dueto mixto, siendo la primera presea del Team Chile en la historia de este tipo de eventos.

No conformes con ello, Garrido y Campos se lusieron este domingo en la rutina libre, donde alcanzaron la medalla de plata con un puntaje de 244.7409, siendo solo superados por los británicos Isabelle Thorpe y Ranjuo Tomblin.

Así las cosas, la dupla nacional se consolida entre las mejores del mundo, sellando un gran nivel en la natación artística.