“Estoy feliz por el apoyo que recibí de la gente tras el accidente. Me llamó la atención todos los llamados y todos los mensajes que recibí”

La cuarta fecha del Copec RallyMobil estuvo marcada por el fuerte accidente protagonizado por el binomio compuesto por Gerardo Rosselot y Marcelo Brizio, quienes chocaron y volcaron durante la prueba especial disputada en Rere el sábado.

Tras el accidente, el navegante argentino debió ser trasladado al Hospital de Los Ángeles, en la región del Biobío, donde fue evaluado por el personal médico, que descartó fracturas.

Un día después del incidente, el ‘Mudo’ recorre el Parque Asistencia y recibe el cariño y apoyo del público que llegó hasta la comuna de Nacimiento.

“Todavía tengo algunos dolores en la parte derecha del torso por el último impacto del choque, pero por suerte es solamente dolor”, comentó Brizio en conversación con ADN.cl.

- El golpe se vio muy fuerte...

- Sí, pero gracias, fue solo un golpe. Por suerte funcionó todo el sistema de seguridad del auto, siempre es importante mencionar eso, que estos vehículos son muy rápidos, pero a la vez son muy seguros. La jaula funcionó perfecto, los cinturones, los cascos, la butaca, no hubo ningún problema con eso, pero bueno, la desaceleración en seco hacia un costado motivó al golpe, pero la dimensión de lo que fue y que solamente tenga dolor en los músculos, no es nada.

- Parte del público lo fue a auxiliar a usted y a Gerardo Rosselot tras el choque, y también se vio en redes sociales que les dejaron muchos mensajes de apoyo, ¿cómo recibe usted el cariño de los asistentes y fanáticos del rally?

- En ese momento en que nos bajamos vino mucha gente a intentar ayudarnos, y me trajeron agua, me preguntaron que me hacía falta, la gente del tramo fue muy atenta. Me llamó la atención todos los llamados y todos los mensajes que recibí a través de redes sociales, la verdad es que mucha gente estuvo al tanto de lo que había pasado. No me queda nada más que agradecerles.

- Mucha gente también se le acercó aquí en el Parque Asistencia...

- Sí, es gratificante. Salgo a caminar y cualquier persona se me acerca y me pregunta cómo estoy. Todo el mundo se preocupó, estoy feliz del apoyo de la gente de aquí.

- En septiembre competirá junto a Gerardo Rosselot en el Junior World Rally Championship, ¿qué le provoca el correr este campeonato en Chile?

- Me genera mucho entusiasmo y mucha alegría porque ya he corrido mucho con ‘Gerita’, conocemos bien la carrera, si bien hay muchos tramos y etapas nuevas, siento que es una carrera espectacular. Tengo la suerte de haber corrido en todas las fechas del Mundial de Chile y ojalá tengamos por un largo tiempo esta competencia porque es una carrera realmente espectacular. Los europeos no pueden creer lo buena que está la carrera.

- Usted lleva compitiendo 20 años aquí en Chile, ¿qué es lo que destacaría de nuestro país?

- El apoyo de la gente, el profesionalismo de los pilotos, es impresionante. Creo que el nivel del Rally Mobil es comparable con cualquier campeonato de Sudamérica. Se ve una cosa importante en Chile y es que el rally es la categoría automovilística más importante, cosa que no sucede en Argentina, por ejemplo. Aquí se ven cosas que no se ven en otro lado. Hace un rato estuve hablando con Felipe Horta y le comenté que hasta el día de hoy yo no podía creer que hayamos corrido 2 motorshows frente a La Moneda (2011 y 2012) ¡En la puerta de la casa de gobierno del país! Es de no creer, es admirable.

- ¿Y qué le dice a los pilotos extranjeros cuando quieren correr en Chile?

-Que no subestimen las carreras, son muy técnicas y que se van a encontrar con un lugar espectacular, con unos caminos impresionantes y con un público que va a apoyar.