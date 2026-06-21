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Ingrid Cruz revela potente predicción que le hizo Parived sobre su futuro: “Prefiero creer que no es verdad”

“Es como triste”, confesó la actriz en el programa “Only Friends” de Mega.

Sebastián Escares

Ingrid Cruz revela potente predicción que le hizo Parived sobre su futuro: “Prefiero creer que no es verdad”

Una inesperada confesión fue la que realizó la actriz Ingrid Cruz en el último episodio de “Only Friends”, la cual tuvo estrecha relación con Marco Antonio López, más conocido como Parived.

En el espacio televisivo, la intérprete reveló que la expareja de Tonka Tomicic le hizo una “predicción” sobre su futuro amoroso.

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“Es como triste, prefiero creer que no es verdad”, dijo de entrada Cruz. Luego, mencionó que todo sucedió en el cierre de una edición de la Teletón, en el Estadio Nacional.

En aquel entonces, Parived se le acercó y le lanzó: “Me dijo: ‘Eres como una mujer muy potente y que atraes mucho a los hombres y no sé qué, pero esto mismo va a ser igual que lo que ha pasado con toda tu generación femenina para atrás. Tú te vas a quedar sola’”, contó la actriz.

“Esto fue en el Estadio Nacional, final Teletón, El ruido que había era así (fuerte). Me dice: ‘Te vas a quedar sola’. Y yo escuché ‘sola, sola, sola, sola’”, agregó.

Tras lo sucedido, Ingrid Cruz detalló que agarró a Fernando Godoy: “Le dije ‘sácame de aquí’ y le cuento. Y me dice ‘ay Ingrid’. Yo te juro que en mi cabeza seguía escuchando ‘sola, sola, sola’”, relató.

A modo de cierre, Raquel Argandoña le preguntó a la actriz si es que actualmente estaba con alguien. Por su parte, Cruz le confirmó que de momento se encuentra “sola”.

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