¿Se reconciliaron? Cata Vallejos recibe coqueto comentario de un expololo

Cata Vallejos vuelve a esta en el ojo público, eso sí esta vez no tiene nada que ver con su polémica del Miss Universo Chile, sino que tiene que ver directamente con su situación sentimental.

La exCalle 7 recibió un coqueto comentario por parte de un expololo, lo que avivó los rumores de una posible reconciliación.

La modelo compartió una fotografía de su preparación para la competencia de belleza y, entre los comentarios, destacó uno del futbolista Pablo Galdames.

Cabe recordar que el deportista y la modelo terminaron su relación a finales del 2025. Eso sí, en aquel entonces ninguno de los dos dieron la noticia, sino que se dio prácticamente por hecho luego de que el mediocampista fuese visto con otra mujer del espectáculo: la exchica reality Silvina Varas.

Ahora, tras varios meses del quiebre entre ambos, Galdames comentó la foto de su ex con un: “Que guapa”.

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Las palabras del futbolista causaron gran asombro en los usuarios de redes sociales. No obstante, la gran mayoría de los comentarios fueron de cierta molestia ante una posible reconciliación.

De momento, ninguno de los dos ha dado más indicios de una posible reconciliación.