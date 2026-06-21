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FOTO. “Fue un show mediático”: alcalde de Puerto Montt acusa nulo avance del Hito Cero de la Carretera Austral y cuestiona falta de recursos

En suma, seremi de Obras Públicas confirma que la iniciativa no cuenta con financiamiento y se mantiene en revisión técnica sin plazos definidos para su ejecución.

Martín Neut

Cedida

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El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, denunció un nulo avance en el proyecto Hito Cero de la Carretera Austral, asegurando que la iniciativa no cuenta con diseño, financiamiento ni ejecución concreta, pese a los anuncios realizados durante la administración anterior.

El jefe comunal recordó el proceso de participación ciudadana que definió la propuesta del futuro hito, el cual contó con la participación de más de 10 mil personas y la selección de un diseño elaborado por profesionales locales.

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Sin embargo, afirmó que no hubo continuidad en su desarrollo. “Se jugó con la ilusión de los puertomontinos”, señaló.

Wainraihgt acusó además falta de gestión en la ejecución del proyecto, sosteniendo que “lo único que se hizo fue un show mediático en el cual vino la ministra, vino la subsecretaria, se gastaron fondos públicos, pasajes, hoteles, pero no se avanzó en nada”.

“No quedaron fondos destinados”

Desde el Ministerio de Obras Públicas, el seremi Jairo Quinteros confirmó que la iniciativa no cuenta actualmente con financiamiento asignado.

“No quedaron fondos destinados para poder ejecutar el diseño y la construcción del Hito Cero”, indicó, agregando que el proyecto se encuentra en revisión técnica junto a las direcciones correspondientes.

El alcalde informó que se están realizando gestiones con el Gobierno central para reimpulsar la obra, mientras desde el MOP advirtieron que, debido al ajuste presupuestario, aún no hay plazos definidos para su eventual materialización.

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Proyecto Hito Cero de la Carretera Austral

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