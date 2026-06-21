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Detienen en Huechuraba a hombre acusado de amputar orejas y colas a cachorros en cirugías estéticas clandestinas

La PDI incautó seis perros y elementos quirúrgicos tras un operativo que permitió detener al imputado, quien realizaba procedimientos sin autorización médica.

Martín Neut

Perro - Maltrato animal

Perro - Maltrato animal / Carol Yepes

Detectives de la Bridesma Metropolitana detuvieron a un hombre por maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión, tras establecer que realizaba cirugías estéticas clandestinas a perros en Huechuraba, en la población La Pincoya, en una investigación desarrollada junto a la Fiscalía Centro Norte.

Según la PDI, el imputado amputaba orejas y colas a cachorros sin ser veterinario y utilizando medicamentos de uso regulado.

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El comisario Francisco Valdenegro explicó que el caso comenzó por una denuncia anónima que alertó sobre “cirugía o procedimiento quirúrgico de tipo estético”, principalmente “mutilación de pabellones auriculares y de la zona coccígea, que es de la cola”.

A partir de diligencias e informes veterinarios, la policía estableció que el sujeto “realizaba este tipo de procedimientos para animales, sobre todo con cachorros de 2 meses”.

Con una orden judicial, los detectives ingresaron a dos inmuebles, detuvieron al acusado e incautaron medicamentos, jeringas, suturas, pinzas quirúrgicas, celulares y seis cachorros.

De acuerdo con Valdenegro, los animales “fueron incautados y entregados a una fundación animalista para su reubicación y rehabilitación”. Uno de ellos ya presentaba sus orejas cortadas y suturadas.

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