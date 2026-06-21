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VIDEOS. Bélgica vuelve a decepcionar y sigue sin sumar triunfos en el Mundial 2026

Los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand fueron claves para el empate sin goles de los europeos ante Irán.

Carlos Madariaga

Bélgica vuelve a decepcionar y sigue sin sumar triunfos en el Mundial 2026

Bélgica vuelve a decepcionar y sigue sin sumar triunfos en el Mundial 2026 / FREDERIC J. BROWN

Bélgica, una de las selecciones llamadas a destacar en el Mundial 2026, tuvo otro complejo encuentro por el grupo G y este domingo solo pudo rescatar un empate sin goles con Irán.

En Los Ángeles, el elenco europeo necesitaba mostrar sus credenciales en ofensiva, pero los asiáticos mostraron un intenso recorrido en el juego, equiparando las acciones.

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Thibaut Courtois fue clave para mantener a Bélgica en partido, conteniendo chances claras como la de Hossein Kanaani al minuto 13.

Irán incluso se las arregló para abrir la cuenta al minuto 24 con un remate de Mehdi Taremi, obra de una jugada preparada, pero el gol del atacante de Olympiakos quedó anulado por offside detectado en el VAR.

En el segundo tiempo, tanto Courtois como Alireza Beiranvand fueron las figuras del encuentro al contener oportunidades claras de uno y otro lado, conservando el 0-0.

A los 66 minutos, Bélgica se complicó al quedarse con 10 hombres luego que Nathan Ngoy cometiera un error al tocar atrás de manera errónea, falla que llevó a Taremi a ganarle el balón, forzando al zaguero a bajar a su oponente, cuestión que llevó a Darío Herrera mostrarle la tarjeta roja.

Pese a estar con un jugador menos, los europeos se mantuvieron en control del juego y encajonaron en la zona defensiva a Irán, que solo pudo salir en un par de ocasiones en contragolpe, sin éxito.

Lukebakio y Matías Fernández tuvieron claras oportunidades en los descuentos, pero el 0-0 se mantuvo en el SoFi Stadium, complicando a ambos elencos respecto a sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final, aunque ambos ya suman dos puntos en el grupo G.

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