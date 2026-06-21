Bélgica vuelve a decepcionar y sigue sin sumar triunfos en el Mundial 2026 / FREDERIC J. BROWN

Bélgica, una de las selecciones llamadas a destacar en el Mundial 2026, tuvo otro complejo encuentro por el grupo G y este domingo solo pudo rescatar un empate sin goles con Irán.

En Los Ángeles, el elenco europeo necesitaba mostrar sus credenciales en ofensiva, pero los asiáticos mostraron un intenso recorrido en el juego, equiparando las acciones.

Thibaut Courtois fue clave para mantener a Bélgica en partido, conteniendo chances claras como la de Hossein Kanaani al minuto 13.

COURTOIS DESVIÓ UN PENAL EN MOVIMIENTO



El arquero de Bélgica ahogó el grito de gol de Hossein Kanaani tras mandar su remate al tiro de esquina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fW8KOp3uRO — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Irán incluso se las arregló para abrir la cuenta al minuto 24 con un remate de Mehdi Taremi, obra de una jugada preparada, pero el gol del atacante de Olympiakos quedó anulado por offside detectado en el VAR.

ANULADO EL GOL DE IRÁN



Taremi había abierto el marcador con una jugada de manual, pero tras la revisión del VAR, el tanto no valió por fuera de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/te1Zh8twEt — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

En el segundo tiempo, tanto Courtois como Alireza Beiranvand fueron las figuras del encuentro al contener oportunidades claras de uno y otro lado, conservando el 0-0.

NADIE EN BÉLGICA SE CREE LA SALVADA DE IRÁN



El remate de Maxim De Cuyper estuvo a punto de abrir el marcador, pero Alireza y Nemati contuvieron el tiro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZlgZr1v950 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

A los 66 minutos, Bélgica se complicó al quedarse con 10 hombres luego que Nathan Ngoy cometiera un error al tocar atrás de manera errónea, falla que llevó a Taremi a ganarle el balón, forzando al zaguero a bajar a su oponente, cuestión que llevó a Darío Herrera mostrarle la tarjeta roja.

ROJA POR SER ÚLTIMO HOMBRE



Nathan Ngoy dio un pase a la nada, Taremi se aprovechó del error, el jugador de Bélgica lo bajó y recibió la tarjeta roja por parte de Darío Herrera. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GtDrnFyse4 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Pese a estar con un jugador menos, los europeos se mantuvieron en control del juego y encajonaron en la zona defensiva a Irán, que solo pudo salir en un par de ocasiones en contragolpe, sin éxito.

Lukebakio y Matías Fernández tuvieron claras oportunidades en los descuentos, pero el 0-0 se mantuvo en el SoFi Stadium, complicando a ambos elencos respecto a sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final, aunque ambos ya suman dos puntos en el grupo G.