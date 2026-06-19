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Metro interrumpe servicio en tramo de Línea 1 tras grave incidente: estas son las estaciones afectadas

Además, la combinación con Línea 5 no está habilitada.

Cristóbal Álvarez

Metro interrumpe servicio en tramo de Línea 1 tras grave incidente: estas son las estaciones afectadas

Usuarios reportaron durante esta jornada un cierre parcial en la Línea 1 del Metro de Santiago, debido a un incidente grave con persona en la vía registrado en estación Pajaritos, situación que obligó a suspender parte de la operación en el tramo poniente.

De acuerdo con la información preliminar, el servicio de trenes solo se está realizando entre Las Rejas y Los Dominicos, mientras que las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos se mantienen cerradas y sin detención de trenes.

Además, se informó que la combinación entre Línea 1 y Línea 5 en estación San Pablo no se encuentra habilitada, por lo que se recomienda a los pasajeros planificar sus traslados y preferir alternativas de superficie mientras se normaliza el servicio.

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