Metro interrumpe servicio en tramo de Línea 1 tras grave incidente: estas son las estaciones afectadas

Usuarios reportaron durante esta jornada un cierre parcial en la Línea 1 del Metro de Santiago, debido a un incidente grave con persona en la vía registrado en estación Pajaritos, situación que obligó a suspender parte de la operación en el tramo poniente.

De acuerdo con la información preliminar, el servicio de trenes solo se está realizando entre Las Rejas y Los Dominicos, mientras que las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos se mantienen cerradas y sin detención de trenes.

Además, se informó que la combinación entre Línea 1 y Línea 5 en estación San Pablo no se encuentra habilitada, por lo que se recomienda a los pasajeros planificar sus traslados y preferir alternativas de superficie mientras se normaliza el servicio.