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Moscú sufre ataque ucraniano “a gran escala” con drones: refinería fue alcanzada y provocó gran incendio

El alcalde de Moscú reportó impactos contra una refinería que abastece a la capital rusa, mientras Volodimir Zelenski confirmó la ofensiva.

Juan Castillo

Getty Images

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Moscú reportó un ataque ucraniano con drones durante la noche del miércoles, calificado como una ofensiva “a gran escala” por las autoridades rusas.

Según informó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, varios aparatos lograron impactar una importante refinería petrolera ubicada en el sureste de la ciudad.

El complejo afectado corresponde a la refinería MNPZ, instalación que ya había sido atacada durante la semana y que cubre una parte relevante de las necesidades de combustible de la capital rusa. La ofensiva provocó incendios en el recinto, aunque las autoridades no precisaron de inmediato el nivel de daños.

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A través de Telegram, Sobianin aseguró que “las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo un ataque a gran escala”. En el mismo mensaje, detalló que “varios drones lograron alcanzar la MNPZ”, aunque luego sostuvo que se estaban adoptando medidas para enfrentar las consecuencias del ataque.

Posteriormente, la autoridad rusa informó que la defensa aérea había destruido 52 drones. El episodio también activó una alerta aérea en el aeropuerto de Sheremétievo, uno de los principales terminales de Moscú, medida que más tarde fue levantada.

Desde Ucrania, el presidente Volodimir Zelenski confirmó la ofensiva en su cuenta de X, mientras se encontraba en Bruselas. “La pasada noche, nuestras acciones de larga distancia alcanzaron de nuevo la región de Moscú”, escribió el mandatario.

Zelenski agregó que “por segunda vez esta semana, ha sido golpeada la refinería de petróleo de Moscú”, junto con publicar un video donde se observa humo y fuego en el recinto industrial.

El ataque ocurre mientras Vladimir Putin recibe a líderes asiáticos en Kazán, en el marco de una cumbre entre Rusia y la ASEAN. La nueva ofensiva se suma a una serie de ataques cruzados que se han intensificado desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

Rusia mantiene bombardeos casi diarios contra Ucrania con drones y misiles. Kiev, por su parte, ha incrementado sus operaciones contra infraestructura energética rusa, especialmente instalaciones petroleras y centros exportadores, con el objetivo de golpear los ingresos que Moscú usa para financiar la guerra.

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