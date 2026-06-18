;

Detienen a cuatro delincuentes por el robo de un vehículo desde una casa en La Reina

Carabineros y personal municipal capturaron a los imputados durante la madrugada. Entre los detenidos hay tres menores de edad y todos registran detenciones anteriores por diversos delitos.

Cristóbal Álvarez

Carabineros de Chile

Carabineros de Chile

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de este jueves en la comuna de La Reina, luego de ser sindicadas como presuntas autoras de un intento de robo a un domicilio ubicado en calle Azul.

El procedimiento fue desarrollado por Carabineros de la 16ª Comisaría de La Reina, junto a personal municipal, en el sector de Las Perdices con pasaje Azul. Según los antecedentes, los sujetos habrían cortado el candado y la cadena del acceso al inmueble con la intención de sustraer un vehículo.

Sin embargo, el robo no logró concretarse debido a que se activó la alarma del domicilio.

Revisa también:

ADN

Además, de acuerdo con lo señalado por la víctima, previamente se había realizado el cambio del código del dispositivo del automóvil, lo que impidió que los involucrados pudieran ponerlo en marcha.

En poder de los imputados se incautó una cizalla tipo napoleón, un destornillador, guantes y las llaves del vehículo, las que habían sido sustraídas en un robo ocurrido en el mismo domicilio el pasado 24 de mayo.

Los detenidos corresponden a un joven de 19 años y tres adolescentes de 17 y 16 años, todos con detenciones anteriores por delitos como receptación, porte de arma cortante, robo en lugar no habitado y desórdenes, entre otros. Por instrucción del Ministerio Público, pasarán durante esta jornada a segundo control de detención.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad