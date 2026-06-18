Detienen a cuatro delincuentes por el robo de un vehículo desde una casa en La Reina

Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de este jueves en la comuna de La Reina, luego de ser sindicadas como presuntas autoras de un intento de robo a un domicilio ubicado en calle Azul.

El procedimiento fue desarrollado por Carabineros de la 16ª Comisaría de La Reina, junto a personal municipal, en el sector de Las Perdices con pasaje Azul. Según los antecedentes, los sujetos habrían cortado el candado y la cadena del acceso al inmueble con la intención de sustraer un vehículo.

Sin embargo, el robo no logró concretarse debido a que se activó la alarma del domicilio.

Además, de acuerdo con lo señalado por la víctima, previamente se había realizado el cambio del código del dispositivo del automóvil, lo que impidió que los involucrados pudieran ponerlo en marcha.

En poder de los imputados se incautó una cizalla tipo napoleón, un destornillador, guantes y las llaves del vehículo, las que habían sido sustraídas en un robo ocurrido en el mismo domicilio el pasado 24 de mayo.

Los detenidos corresponden a un joven de 19 años y tres adolescentes de 17 y 16 años, todos con detenciones anteriores por delitos como receptación, porte de arma cortante, robo en lugar no habitado y desórdenes, entre otros. Por instrucción del Ministerio Público, pasarán durante esta jornada a segundo control de detención.