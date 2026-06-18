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Lluvia en Santiago: a esta hora terminará de llover en la Región Metropolitana hoy

Revisa el momento del día en que las precipitaciones dejarán de caer.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: a esta hora terminará de llover en la Región Metropolitana hoy

Lluvia en Santiago: a esta hora terminará de llover en la Región Metropolitana hoy / Sebastian Beltran Gaete

Desde la mañana de este jueves, las lluvias se han hecho presente en Santiago y en otros sectores de la capital.

Si bien no se proyecta mayores cantidades de agua, por momentos se registraron intensas precipitaciones en la región Metropolitana.

En ese sentido, las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indican a qué hora terminarán las precipitaciones durante esta jornada.

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Según la DMC, Santiago tendrá lluvias solo durante la mañana, donde la máxima llegará a 15 grados.

En tanto, el sitio Accuweather detalla que las lluvias se mantendrán hasta cerca de las 13:00 horas.

Mientras que en sectores como San José de Maipú, los chubascos se extenderán hasta las 14:00 horas.

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