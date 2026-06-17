Vuelve la lluvia a Santiago: a esta hora comienzan las precipitaciones en la capital hoy miércoles / Agencia Uno

Pese a las pocas precipitaciones que ha registrado la capital durante este 2026, un nuevo episodio de lluvias tendrá lugar en Santiago.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región Metropolitana tendrá gran parte de la jornada cubierta de nubes, donde la máxima llegará a 15 grados.

En ese sentido, el portal indica a qué hora comenzarían a caer las primeras gotas de este frente.

¿A qué hora llueve en Santiago hoy miércoles?

Según la DMC, las lluvias en la región Metropolitana arrancarían durante la noche de este miércoles 17 de junio, en sectores como San José de Maipo.

Asimismo, el portal meteorológico detalla que las precipitaciones se extenderían hasta horas de la mañana del jueves.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones podrían iniciar a eso de las 22:00 horas de esta jornada en Santiago.