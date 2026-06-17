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Santiago bajo su sexta preemergencia ambiental del año: esta es la restricción vehicular para hoy miércoles 17 de junio

La medida rige por malas condiciones de ventilación y acumulación de contaminantes. Revisa los dígitos afectados y las prohibiciones vigentes.

Juan Castillo

Santiago bajo su sexta preemergencia ambiental del año: esta es la restricción vehicular para hoy miércoles 17 de junio

Santiago bajo su sexta preemergencia ambiental del año: esta es la restricción vehicular para hoy miércoles 17 de junio / Diego Martin

Santiago enfrenta este miércoles 17 de junio una nueva jornada de Preemergencia Ambiental, medida decretada de manera preventiva debido a la acumulación de contaminantes y las malas condiciones de ventilación en la cuenca capitalina.

La decisión fue adoptada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente RM, con el objetivo de proteger la salud de la población.

Las autoridades llamaron a respetar las restricciones vigentes, especialmente la prohibición de usar calefactores a leña y derivados de la madera.

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Restricción vehicular hoy: estos son los dígitos afectados

La restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas en la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto. Para autos con sello verde inscritos antes de septiembre de 2011, no pueden circular las patentes terminadas en 2 y 3.

En el caso de autos sin sello verde y motos anteriores a 2002, se mantiene la prohibición de circular al interior del Anillo Américo Vespucio. Fuera de ese perímetro, en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, la restricción aplica para los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Para motos inscritas hasta septiembre de 2010, la restricción corresponde a las patentes terminadas en 2 y 3. En tanto, el transporte de carga con sello verde no podrá circular al interior del Anillo Américo Vespucio entre las 10:00 y las 18:00 horas si sus patentes terminan en 4 y 5.

Las autoridades reiteraron que está prohibido el uso de calefactores residenciales que utilicen combustibles sólidos, como leña y derivados de la madera, incluidos pellets, en toda la RM.

Además, el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí modificar su intensidad. La recomendación apunta a realizar actividades con menor consumo de oxígeno, bajo techo y con menos exigencia cardiovascular.

También se mantiene la prohibición de quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana hasta el 31 de octubre. Las denuncias por uso de calefactores a leña pueden realizarse al 600 360 7777, mientras que las quemas agrícolas deben informarse al 130 de Conaf.

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