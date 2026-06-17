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Más allá de los objetos: experiencias se consolidan como el regalo favorito para el Día del Padre

El próximo 21 de junio se celebrará una nueva edición del Día del Padre en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

Más allá de los objetos: experiencias se consolidan como el regalo favorito para el Día del Padre

Más allá de los objetos: experiencias se consolidan como el regalo favorito para el Día del Padre / PixelsEffect

A días de una nueva celebración del Día del Padre, el consumo comienza a mostrar un cambio en las preferencias.

Si bien los regalos tradicionales como ropa, libros o accesorios siguen presentes, cada vez más personas optan por experiencias que permitan compartir tiempo y generar recuerdos.

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Según el chef Patricio “Coco” Escanilla, esta tendencia no es casual y responde a un cambio en la forma en que las personas valoran el consumo.

“La tendencia mundial apunta cada vez más a regalar experiencias. Las personas valoran los momentos que generan emociones, conexión y recuerdos, por sobre los objetos”, explica.

En ese contexto, las experiencias gastronómicas han ganado protagonismo como una alternativa que combina encuentro social y disfrute. Desde comidas especiales hasta actividades como clases de cocina, la idea es transformar la celebración en una instancia más significativa.

“El tiempo compartido se ha vuelto cada vez más escaso, y la gastronomía tiene la capacidad de reunir a las personas. En torno a una mesa se generan conversaciones y momentos que permanecen en la memoria”, agrega el chef.

Un cambio en la forma de celebrar

El fenómeno también responde a un contexto más amplio, donde las experiencias han comenzado a posicionarse como un valor relevante frente al consumo material.

Además, la cocina tiene un componente cultural y emocional importante, ya que está vinculada a tradiciones familiares y momentos compartidos.

En esa línea, los especialistas coinciden en que este tipo de regalos no solo buscan sorprender, sino también fortalecer vínculos.

Opciones para celebrar

En el mercado local, la oferta se ha diversificado para responder a esta demanda, con alternativas que incluyen desde menús preparados hasta experiencias gastronómicas completas para compartir en casa.

Preparaciones listas para servir, opciones individuales o familiares y menús variados permiten adaptar la celebración a distintos presupuestos y estilos, facilitando una instancia centrada en el encuentro más que en el objeto.

Al final, más allá del regalo en sí, la tendencia apunta a algo más simple: dedicar tiempo y generar espacios de conexión, en una fecha donde el valor principal parece estar en compartir.

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