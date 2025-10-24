Oro Marino: este es el producto chileno que conquista los mercados en Brasil

El salmón chileno volvió a brillar fuera del país. La empresa Blumar fue reconocida en el Seafood Show Latin America 2025, realizado en São Paulo, por su producto “salmón tempura”, una innovadora propuesta que combina sabor, practicidad y sostenibilidad. El producto se alzó con el tercer lugar en la categoría de innovación, destacando entre las principales compañías salmoneras de la región.

El “salmón tempura” convierte la pulpa premium de salmón en tiras crocantes estilo japonés, transformándola en un alimento gourmet de alto valor. Esta propuesta no solo aprovecha al máximo la materia prima, sino que también reduce el desperdicio, aportando al modelo de economía circular dentro del rubro pesquero.

Según explicó Bastián Parischewsky, Sales Manager de Blumar para Latinoamérica, el producto ha tenido una gran recepción en mercados como México y Brasil, donde las degustaciones durante la feria generaron una excelente respuesta del público. “Este reconocimiento refuerza nuestro espíritu innovador y nos impulsa a seguir explorando nuevas oportunidades de consumo para el salmón chileno”, señaló.

El empaque también fue parte del atractivo: un envase reciclable monomaterial LDPE 4, que refuerza el compromiso de la compañía con la sustentabilidad y el diseño responsable. Además, su cobertura tempura ligera y crocante resalta el sabor natural del salmón, ofreciendo una experiencia culinaria premium con sello chileno.

Por su parte, Felipe Fuentes, jefe de Marketing de Blumar, destacó que el siguiente paso será fortalecer la presencia de la marca en supermercados, acercando este tipo de productos innovadores al consumidor final. “Este reconocimiento nos impulsa a seguir fortaleciendo esa presencia y a continuar innovando con propósito”, indicó.

El Seafood Show Latin America, que en su edición 2025 reunió a más de 100 marcas de 18 países, se ha consolidado como una vitrina clave para la comercialización de productos del mar en la región.

Brasil, que hoy se posiciona como el tercer mercado más importante para el salmón chileno, se ha convertido en un destino estratégico para la industria nacional.

El reconocimiento obtenido no solo refuerza la presencia de Chile como líder mundial en producción de salmón, sino que también destaca la capacidad del sector para innovar y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo responsable.