Cámara de Diputados aprueba aumento de deuda pública por hasta US$6.200 millones: proyecto pasa al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ley que autoriza al Gobierno a incrementar el endeudamiento público de 2026 en hasta US$6.200 millones.

La iniciativa fue respaldada por 94 votos a favor, 52 en contra y una abstención. Con ello, pasó a su segundo trámite legislativo en el Senado , donde deberá definirse si se otorga o no la autorización para aumentar la deuda fiscal.

Cabe recordar que previamente el proyecto ya había sido aprobado en las comisiones de Hacienda y Economía, gracias al respaldo de los parlamentarios oficialistas que integran ambas instancias.

Gobierno defiende necesidad de mayor endeudamiento

Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “a uno no le gustaría tener que solicitar esta autorización para endeudamiento adicional, pero la verdad es muy cruda . La Ley de Presupuestos para 2026 no está financiada debidamente”.

“Se debe seguir pagando deudas anteriores porque todos los años se pagan deudas (...) La realidad es que el presupuesto 2026 no está financiado, así que 2+2 es 4”, añadió.