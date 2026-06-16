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Tribunal de Disciplina de la ANFP posterga en una semana eventuales sanciones contra Javier Correa

La orgánica amplió el plazo para que los involucrados entreguen sus argumentos luego de las críticas del delantero albo al juez Nicolás Gamboa.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Eduardo Figueroa

Tribunal de Disciplina de la ANFP posterga en una semana eventuales sanciones contra Javier Correa

Tribunal de Disciplina de la ANFP posterga en una semana eventuales sanciones contra Javier Correa / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Había expectativa este martes en torno a la reunión semanal del Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de la denuncia contra Javier Correa.

Todo luego que el juez Nicolás Gamboa consignara en su informe las palabras del delantero contra el árbitro tras la caída ante Huachipato por la Copa de la Liga, donde incluso pidió que no los dirigieran más.

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Sin embargo, habrá que esperar una semana más para ver si habrá sanciones, cuestión que se resolverá el próximo 23 de junio.

Según información de ADN Deportes, todo fundado en que las partes involucradas puedan tener más tiempo para formular sus observaciones en torno a lo que expuso en la audiencia.

En cualquier caso, como el posible castigo contra Javier Correa correría para la Liga de Primera, el delantero estará disponible para la visita de Colo Colo a Deportes Recoleta este sábado, por la fase de grupos de la Copa Chile.

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