;

Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional mantendrá clases online hasta vacaciones de invierno

Las autoridades definieron que las actividades seguirán en modalidad telemática hasta el inicio de las vacaciones de invierno.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional mantendrá clases online hasta vacaciones de invierno

Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional mantendrá clases online hasta vacaciones de invierno

01:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Instituto Nacional continuará con clases telemáticas hasta el inicio de las vacaciones de invierno, luego de las amenazas de ataque armado que afectaron al establecimiento la semana pasada y que actualmente son investigadas por Carabineros y el Ministerio Público.

La situación se originó tras la difusión de un video y mensajes enviados a través de un chat, en los que se advertía sobre un presunto tiroteo y se amenazaba a un inspector del emblemático liceo capitalino.

A raíz de estos antecedentes, las actividades presenciales fueron suspendidas desde el viernes pasado, mientras se desarrollan las diligencias para identificar a los responsables.

Revisa también

ADN

La directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, Paulina Retamales, señaló que las autoridades mantienen una coordinación permanente con el Ministerio Público, Carabineros y la Seremi de Educación para enfrentar la situación. “Lo ocurrido en el Instituto Nacional nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.

La autoridad también confirmó que se activaron medidas de apoyo para la comunidad educativa, incluyendo acompañamiento en salud mental para docentes, asistentes de la educación y equipos directivos pertenecientes al SLEP Santiago Centro. Asimismo, indicó que las clases online se extenderán hasta el jueves, fecha previa al receso escolar de invierno.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un seminario sobre convivencia escolar desarrollado en el Centro Cultural CEINA, donde participaron directores y equipos de convivencia de los 43 establecimientos educacionales que forman parte del SLEP Santiago Centro. El encuentro abordó estrategias para fortalecer la seguridad y el bienestar dentro de las comunidades escolares.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad