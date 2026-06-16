Tras amenazas de tiroteo: Instituto Nacional mantendrá clases online hasta vacaciones de invierno

El Instituto Nacional continuará con clases telemáticas hasta el inicio de las vacaciones de invierno, luego de las amenazas de ataque armado que afectaron al establecimiento la semana pasada y que actualmente son investigadas por Carabineros y el Ministerio Público.

La situación se originó tras la difusión de un video y mensajes enviados a través de un chat, en los que se advertía sobre un presunto tiroteo y se amenazaba a un inspector del emblemático liceo capitalino.

A raíz de estos antecedentes, las actividades presenciales fueron suspendidas desde el viernes pasado, mientras se desarrollan las diligencias para identificar a los responsables.

La directora ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, Paulina Retamales, señaló que las autoridades mantienen una coordinación permanente con el Ministerio Público, Carabineros y la Seremi de Educación para enfrentar la situación. “Lo ocurrido en el Instituto Nacional nos preocupa y nos ocupa”, afirmó.

La autoridad también confirmó que se activaron medidas de apoyo para la comunidad educativa, incluyendo acompañamiento en salud mental para docentes, asistentes de la educación y equipos directivos pertenecientes al SLEP Santiago Centro. Asimismo, indicó que las clases online se extenderán hasta el jueves, fecha previa al receso escolar de invierno.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de un seminario sobre convivencia escolar desarrollado en el Centro Cultural CEINA, donde participaron directores y equipos de convivencia de los 43 establecimientos educacionales que forman parte del SLEP Santiago Centro. El encuentro abordó estrategias para fortalecer la seguridad y el bienestar dentro de las comunidades escolares.