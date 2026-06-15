“Yo puedo mirar a mi familia a la cara; no sé si él puede hacer lo mismo”: Patricia Maldonado criticó duramente a conocido comunicador

El pasado viernes 12 de junio, el comunicador Pablo Mackenna indicó, en conversación con el programa Primer Plano, que tomará acciones legales en contra de Patricia Maldonado, quien lo criticó duramente luego de que él afirmara que fue una privilegiada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Maldonado acusó a Mackenna de haber huido al extranjero tras protagonizar un accidente de tránsito en 1987. Además, aseguró que el comunicador escapó del lugar de los hechos sin ayudar a la víctima.

Este lunes, en conversación con Que te lo digo, Patricia Maldonado fue consultada sobre la polémica generada.

“La verdad es que esta cuestión no me mueve ni un pelo, no me preocupa. Estoy tranquila porque, de partida, yo en ningún momento lo molesté a él (Pablo Mackenna). A él lo llamaron para que hablara a favor de los actores y se lanzó contra mí como una piraña”, comentó.

De acuerdo con Maldonado, ella le pidió a Pablo Mackenna que le mostrara pruebas de todo lo que dijo en su contra, ya que aseguró tener “pruebas de cosas que él hizo”.

“Me metí a la Fiscalía y aparecieron todas las veces que chocó borracho, cuando dejó la escoba con el taxista y, por último, fue mandarle la pensión de alimentos que le debe a su hija”, indicó.

“Por esas cosas de la vida, como soy muy vieja en esto, me acuerdo del accidente de 1987. Que me explique algo, porque es vox populi, todo el mundo sabe lo que ocurrió. Yo no lo acuso de ser el autor, pero hay muchas cosas que te dejan dando vueltas”, agregó.

Por último, Patricia Maldonado advirtió que, en caso de que la demandaran, no tendría ningún problema en responder.

“Si él quiere hacer una demanda, yo no tengo ningún problema. No me voy a quedar callada, voy a decir todo lo que sé. No entiendo por qué se fue en contra mía; yo no lo conozco. Ese odio que aparece en contra mía no lo entiendo”, recalcó.

“Yo puedo mirar a mi familia a la cara; no sé si él puede hacer lo mismo”, cerró.