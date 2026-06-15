“No puede salir hasta quizás un año”: turista chilena en Vietnam realiza dramático llamado de ayuda
La usuaria, identificada como Yess Lagos, dio a conocer la dramática situación que vive en Asia.
Un dramático llamado realizó este lunes, a través de TikTok, Yess Lagos, una turista chilena que se encuentra en Vietnam y que utilizó su cuenta en dicha red social para pedir ayuda, ya que está embarazada.
Yess relató que, ante el inminente nacimiento de su hija, la menor no podrá salir de Vietnam hasta después de un año debido a los trámites que deberá realizar una vez que nazca.
“Estoy desesperada. Si hubiese sabido antes cómo era todo, obviamente no lo hago”, señaló.
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“No sé a quién más pedir ayuda, pero si tengo que mover cielo, mar y tierra para buscar ayuda, lo voy a hacer porque estoy desesperada”, comentó.
“Ojalá tuviera alas para volar en este momento, cuando ya estamos a 12 de junio y en cualquier momento nace mi hija. Me siento terrible”, agregó.
La chilena comentó que, debido a un problema de salud, no puede tener a su hija de manera natural y deberá someterse a una cesárea.
“Soy turista, no tengo seguro médico. Estoy en Vietnam y prácticamente me siento en una prisión”, explicó angustiada.
“La única plata que tengo es para que nazca y nada más. No tengo nada de plata”, confesó.
En nuevas publicaciones, Yess apuntó a las escasas soluciones que, según ella, le ha entregado el consulado chileno en Vietnam.
“Me parece ilógico que, como turista, mi visa se vence en un mes y yo pueda salir del país. ¿Y a mi hija qué? ¿Se la dejo a los vietnamitas? Eso me parece ilógico”, cuestionó.
“Hablé con el consulado. La única ayuda que ellos te dan es orientarte sobre cómo lo puedes hacer. Tampoco está mucho en sus manos, por lo que me dicen”, recalcó.
“Si estoy acá, ya estoy acá. No me gusta porque no es seguro. El clima es totalmente asqueroso, en mi opinión personal. Es insalubre vivir acá, es pésimo. Si hubiese podido irme antes, me voy antes, pero no pude”, cerró.
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