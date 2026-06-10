Seis respuestas en 38 segundos: la incomoda entrevista a Bielsa en su arribo a México para disputar el Mundial 2026 / MARCO BERTORELLO

La selección uruguaya arribó este miércoles a Playa del Carmen, lugar de concentración que tendrán con miras a su participación en el Mundial 2026.

El cuadro celeste debutará el lunes 15, ante Arabia Saudita en Miami, para lo cual el DT Marcelo Bielsa fue abordado en plena loza del aeropuerto.

Sin embargo, el “Loco” no tuvo mayor ánimo de desarrollar respuestas, al punto de responder seis consultas en 38 segundos, en entrevista con D Sports.

“Llegamos con mucha ilusión”, partió diciendo Bielsa, abordando con calma la serie de consultas ante los lesionados del equipo, incluyendo el viaje de Ronald Araujo para tratarse físicamente.

“Sin inconvenientes. Ronald está normal. Veremos con el tiempo si sirvió”, dijo Bielsa, manteniendo el tono a la hora de anticipar el estreno con Arabia Saudita.

“Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”, cerró el ex DT de La Roja.