SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras nuevo temblor registrado en el norte del país

Durante la mañana de este jueves, un nuevo temblor se registró en el norte de Chile, según informó Senapred.

El organismo detalló que este movimiento telúrico nuevamente tuvo su epicentro en Carrizal Bajo, en la región de Atacama, mientras que su magnitud fue de 5,4.

Pese a que el movimiento telúrico tuvo lugar en pleno océano, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas nacionales.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.4, localizado 44 km al NO de Carrizal Bajo; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informaron.