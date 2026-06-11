Conmovió a todos: escolar hizo especial solicitud por su mamá y recibió una inesperada respuesta en televisión

Durante la emisión más reciente de Contigo en la mañana, una estudiante de 17 años conmovió a los televidentes con una especial petición a nombre de su madre.

Durante un despacho del periodista Francisco Sanfurgo, Catalina se acercó y explicó que vive una compleja situación que está enfrentando su mamá: está cesante desde hace un año.

“Quería pedir una oferta de trabajo, porque mi mamá está cesante, tiene tiroides, se cansa mucho, pero tiene ganas de trabajar”, comentó la estudiante.

“Ella era asistente de aseo en sucursales particulares o en centros de eventos. Puedo dar su teléfono”, agregó.

La petición conmovió a los panelistas y al periodista, quienes le pidieron criterio a los espectadores.

“Oye, quiero felicitarte, porque tuviste un gesto muy grande, porque no sólo ves a tu mamá sin trabajo, sino que además triste”, le dijo Francisco.

“Lleva como un año sin trabajo, ha mandado currículum a todos lados y nadie la llama”, le respondió la estudiante.

Mientras Catalina conversaba con el panel de Contigo en la mañana, Andrea Arístegui le comentó una buena noticia: habían recibido ofertas de trabajo para la madre de la estudiante.

“Fíjense que ya nos están llegando algunos mensajes de ofrecimiento de trabajo. Así de rápido y así de empática es la comunidad de Contigo en la mañana, que es lo que nos encanta”, valoró la conductora.

“Hay mucha gente que ha conectado con esta historia. A ella le va bien en el colegio y qué bonito, porque de eso se debe preocupar un hijo”, sentenció Eduardo de la Iglesia.