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Conmovió a todos: escolar hizo especial solicitud por su mamá y recibió una inesperada respuesta en televisión

Durante la transmisión de “Contigo en la mañana” una estudiante sorprendió a todos durante un despacho en directo.

Nicolás Lara Córdova

Conmovió a todos: escolar hizo especial solicitud por su mamá y recibió una inesperada respuesta en televisión

Durante la emisión más reciente de Contigo en la mañana, una estudiante de 17 años conmovió a los televidentes con una especial petición a nombre de su madre.

Durante un despacho del periodista Francisco Sanfurgo, Catalina se acercó y explicó que vive una compleja situación que está enfrentando su mamá: está cesante desde hace un año.

“Quería pedir una oferta de trabajo, porque mi mamá está cesante, tiene tiroides, se cansa mucho, pero tiene ganas de trabajar”, comentó la estudiante.

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Ella era asistente de aseo en sucursales particulares o en centros de eventos. Puedo dar su teléfono”, agregó.

La petición conmovió a los panelistas y al periodista, quienes le pidieron criterio a los espectadores.

“Oye, quiero felicitarte, porque tuviste un gesto muy grande, porque no sólo ves a tu mamá sin trabajo, sino que además triste”, le dijo Francisco.

“Lleva como un año sin trabajo, ha mandado currículum a todos lados y nadie la llama”, le respondió la estudiante.

Mientras Catalina conversaba con el panel de Contigo en la mañana, Andrea Arístegui le comentó una buena noticia: habían recibido ofertas de trabajo para la madre de la estudiante.

“Fíjense que ya nos están llegando algunos mensajes de ofrecimiento de trabajo. Así de rápido y así de empática es la comunidad de Contigo en la mañana, que es lo que nos encanta”, valoró la conductora.

“Hay mucha gente que ha conectado con esta historia. A ella le va bien en el colegio y qué bonito, porque de eso se debe preocupar un hijo”, sentenció Eduardo de la Iglesia.

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