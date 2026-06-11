Pareja es detenida tras realizar amenazas de muerte: efectuaron al menos 15 disparos contra una vivienda en La Cisterna

Una pareja fue detenida por Carabineros tras ser vinculada a una denuncia por amenazas de muerte y disparos injustificados contra una vivienda en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana.

En el procedimiento, además, se incautó una pistola modificada para aumentar su capacidad de fuego, junto con munición y teléfonos celulares de interés investigativo.

Según informó Carabineros, la investigación fue desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur junto al Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9. Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de junio, cuando una víctima denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a su grupo familiar.

Mientras la denuncia era presentada ante la policía, familiares de la víctima fueron alertados por vecinos respecto de disparos efectuados por desconocidos contra el inmueble afectado. A partir de esos antecedentes, personal especializado inició diligencias investigativas para identificar a los responsables.

Gracias al análisis de información y la coordinación con el Ministerio Público, durante la misma noche se obtuvo una orden judicial de entrada y registro, la que fue ejecutada durante la madrugada del 10 de junio. Como resultado, los dos imputados fueron detenidos en menos de 24 horas desde ocurrido el ataque.

Durante el allanamiento, Carabineros incautó una pistola marca Glock con el número de serie borrado, un cargador y munición calibre 9 milímetros, además de diversos teléfonos celulares. De acuerdo con la institución, el arma presentaba modificaciones que le permitían efectuar disparos en modalidad automática o por ráfagas.

“No nos van a amedrentar”

Tras el procedimiento, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó la detención de los imputados y la recuperación del armamento, señalando que se trataba de un arma adaptada para aumentar significativamente su poder de fuego.

“Si los delincuentes piensan y estiman que causando miedo o intimidación nos van a amedrentar, nosotros como gobierno vamos a seguir adelante, vamos a perseguirlos, vamos a detenerlos y vamos a llevarlos a la justicia”, afirmó la autoridad.