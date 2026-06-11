Daniel Garnero le envía un mensaje a la ANFP por el calendario de la UC: “Sería mejor”

Después de una serie de partidos seguidos en la Liga de Primera, Copa Libertadores y Copa de la Liga, Universidad Católica ya se alista para la última fecha del torneo nacional y enfrentará a la Universidad de Concepción en el Claro Arena el domingo 14 de junio a las 17:30 horas.

Sobre el desgaste físico que ha tenido el equipo, el técnico cruzado, Daniel Garnero, destacó la buena respuesta y el esfuerzo de sus dirigidos en las últimas semanas. “Físicamente no tuvimos inconvenientes, si bien tuvimos mucha exigencia, el plantel respondió muy bien... Cada vez que éramos más intensos, el plantel reaccionó bien”, comentó el argentino.

“El equipo está creciendo, está en ascenso en todo sentido, en nivel individuales y colectivamente. Se están obteniendo los resultados que buscamos de muy buena forma, así que estamos muy satisfechos con el momento que está atravesando el equipo”, agregó Garnero.

Los desafíos del segundo semestre en la UC y posibles refuerzos

Durante el segundo semestre, la UC tendrá que disputar la Liga de Primera, la Copa Chile y la Copa Libertadores. Debido a esto, el calendario del equipo estará cargado de partidos, algo que preocupa al técnico trasandino.

“Justo jugamos con Coquimbo en el medio de la Copa Libertadores de los dos, pero bueno, hay que encontrar fecha también, no es tan sencillo. Si es en beneficio y puedes competir en un torneo tan importante como la Copa Libertadores, sin un partido en el medio y sin viaje, sería mejor”, señaló.

“No te va a garantizar el resultado, pero el plantel va a llegar muchísimo mejor al siguiente partido, de eso no hay ningún tipo de duda. Esperemos que se pueda encontrar una fecha para postergar ese partido para el beneficio de los dos equipos chilenos”, apuntó el entrenador de la UC.

El lunes 15 de junio comenzará el mercado de fichajes en el fútbol chileno. A esto, Daniel Garnero respondió sobre la posibilidad de contratar refuerzos para potenciar el plantel de cara a los desafíos del segundo semestre.

“Nosotros estamos muy conformes con el plantel. En los últimos resultados nos mostraron niveles muy altos de gente que participó poco y eso nos da tranquilidad. Cuando a los muchachos que menos les toca estar y cuando juegan están bien, están metidos y muy comprometidos con el grupo”, comentó.

“Vamos a hacer un análisis muy puntual y si podemos traer a alguien que realmente refuerce al plantel, lo haremos. Hay posiciones donde creemos que nos puede ayudar la incorporación de un futbolista. Veremos, lleva tiempo hacerlo”, sentenció Garnero.