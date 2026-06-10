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VIDEO. Claudio Orrego dispara contra republicanos tras ser sobreseído: “Si quieren llegar al cargo tienen que ganar una elección”

En entrevista con La Prueba de ADN, el gobernador metropolitano no descartó acciones legales y acusó una operación política para destituirlo “por secretaría”.

Mario Vergara

A una semana de haber sido sobreseído definitivamente en la arista del Caso Procultura, el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó su situación judicial y política en entrevista con La Prueba de ADN. La autoridad regional se mostró tranquila frente a la resolución, destacando que ya suman cerca de ocho decisiones judiciales unánimes a su favor que demuestran que en el Gobierno Regional fueron “víctimas de un delito y no parte de él”.

Orrego fue categórico al señalar que las acusaciones en su contra fueron aprovechadas por “inescrupulosos” para ensuciar su nombre y sacar réditos políticos. En esa línea, apuntó sus dardos hacia el trabajo del Ministerio Público, calificándolo de “muy malo”. El gobernador destacó que, de manera inédita en la historia del país, la Corte de Apelaciones rechazó los desafueros de forma unánime y condenó a pagar las costas del juicio tanto a la Fiscalía como al fiscal a cargo, quien impulsó estas acusaciones que Orrego catalogó de falaces e infundadas.

Dardos a la oposición y eventuales acciones legales

El gobernador metropolitano no dejó pasar la oportunidad para criticar el actuar de los consejeros regionales del Partido Republicano y de la UDI, quienes solicitaron su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) basándose en los antecedentes del caso. Orrego cuestionó que figuras con pocos meses en el cargo intentaran removerlo por secretaría: “Le quiero decir a los republicanos (...) que la gente no es tonta, y si ellos quieren llegar al cargo de gobernador regional tienen que ganar una elección, pero no hacer acusaciones absolutamente infundadas”.

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Consultado sobre si tomará medidas judiciales contra quienes buscaron su salida, el gobernador aseguró que no descarta nada, argumentando que en el escrito presentado al Tricel se le acusó explícitamente de cometer delitos, lo cual “se llama injuria”.

Respecto a los cuestionamientos administrativos, Orrego aclaró tajantemente que la Contraloría General de la República nunca le formuló cargos ni por el caso Procultura ni por las polémicas de los coaching. Explicó que el ente contralor solo mantuvo observaciones contables y de control, las cuales ya se encuentran completamente subsanadas en la plataforma de la institución.

La crisis de confianza y los resultados de la CEP

En medio de este escenario, Orrego también reflexionó sobre los recientes resultados de la encuesta CEP, donde logró mantenerse como uno de los políticos mejor evaluados con un 35% de aprobación. Valoró que, pese a llevar “un año y medio” enfrentando una campaña para destituirlo y enviarlo a la cárcel, la ciudadanía se dio cuenta de que era una “operación política de unos pocos inescrupulosos”.

Finalmente, la autoridad regional diagnosticó que la baja evaluación general de la clase política responde a tácticas destructivas como el “miente, miente que algo queda”, sumado a los escándalos de corrupción reales y a las promesas incumplidas. Como ejemplo de esto último, mencionó directamente al Presidente de la República, señalando que las rectificaciones en las promesas de campaña de sus primeros meses “no le hacen bien a la política”

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