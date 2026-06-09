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Ministra Chomali anuncia avances para nuevo Hospital Carlos Van Buren: estará en el centro de Valparaíso

La secretaria de Estado descartó que el recinto sea trasladado a los cerros.

Javiera Rivera

Ministra Chomali anuncia avances para nuevo Hospital Carlos Van Buren: estará en el centro de Valparaíso

Ministra Chomali anuncia avances para nuevo Hospital Carlos Van Buren: estará en el centro de Valparaíso / VICTOR HUENANTE

La ministra de Salud, May Chomali, entregó nuevos antecedentes sobre el proyecto del futuro Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y aseguró que el recinto se ubicará en un sector céntrico de la ciudad.

La autoridad participó este martes en una sesión de la Comisión de Salud del Senado, donde abordó la situación de la red asistencial de la Región de Valparaíso y los avances del esperado proyecto hospitalario.

Según explicó, la etapa de diagnóstico ya concluyó y permitió identificar problemas de infraestructura, gestión y gobernanza que afectan al sistema de salud regional.

En esa línea, Chomali indicó que ahora comienza la fase de soluciones y adelantó que durante los próximos tres meses se presentará al Ministerio de Desarrollo Social la primera parte del plan maestro del nuevo Hospital Carlos Van Buren.

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La secretaria de Estado señaló que la propuesta ya cuenta con un importante nivel de consenso y que el objetivo es destrabar una iniciativa que ha permanecido pendiente durante años.

Respecto a la ubicación del futuro hospital, descartó que este sea trasladado a los cerros de Valparaíso. “No queremos adelantar, pero va a ser en el centro de la ciudad, no se va a ir a los cerros”, sostuvo.

La ministra agregó que el nuevo establecimiento quedará emplazado en un lugar de fácil acceso para los habitantes de la ciudad, mientras avanzan los procesos de diseño y construcción contemplados en el proyecto.

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